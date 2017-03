Jelka Stergel na čelo 20. Festivala slovenskega filma

Ustanoviteljica in nekdanja direktorica Liffa

14. marec 2017 ob 17:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za jubilejni dvajseti Festivala slovenskega filma (FSF) v Portorožu bo na direktorski stolček sedla Jelka Stergel, ki bo tako na tej funkciji nasledila Igorja Prassla.

Jelko Stergel je na to mesto predlagala direktorica Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataša Bučar, svet javne agencije pa je o predlogu podal pozitivno mnenje pretekli teden, na 14. redni seji.

"Odločitev je bila sprejeta na podlagi njenih bogatih referenc, dolgoletnih festivalskih izkušenj kot ustanoviteljice in direktorice Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) ter Festivala dokumentarnega filma (FDF) in drugih filmskih dogodkov ter njenih bogatih strokovnih izkušenj ter prenovljene programske vizije festivala," so sporočili s SFC-ja.

Za zdaj enoletni direktorski mandat

Jelka Stergel je vodja trženja na Slovenskem filmskem centru, lani pa jo je vlada imenovala za slovensko predstavnico v upravnem odboru Eurimages. Bila je tudi direktorica Filmskega sklada RS (današnjega SFC-ja), na mesto direktorice FSF-ja pa je imenovana za obdobje enega leta in je lahko ponovno imenovana.

Igor Prassel, predhodnik Stergelove, je direktorsko mesto zasedal na preteklih štirih Festivalih slovenskega filma. S SFC-ja so še sporočili, da bo razpis za prijave filmov na 20. FSF objavljen na spletni strani festivala v mesecu aprilu.

P. G.