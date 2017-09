Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Režiser je v predstavi tudi tokrat iskal vmesne prostore med dvema nasprotnima si poloma - med junaki in žrtvami, med pripovedovanjem in prepovedovanjem. Foto: Asiana Jurca Avci To so prvi dokumenti človeštva, dikcija teh davnih tekstov pa je moja obsesija. Povezuje jih neka neposrednost, čistost. Jernej Lorenci o zakladnici srbskih epskih pesmi Na festivalu Bitef, ki se bo sklenil 30. septembra, se je v ponedeljek s predstavo Biblija, prvi poskus, prav tako v Lorencijevi režiji, predstavila tudi SNG Drama Ljubljana. Foto: Peter Uhan Sorodne novice Bitef: odpira ga Jan Fabre, prvo ime festivala je Jernej Lorenci Biblija, prvi poskus: prenapihnjenost besede, ki je meso postala Dodaj v

Jernej Lorenci na Bitefu v kraljestvu srbskih srednjeveških pesmi

Premiera koprodukcije Narodnega gledališča v Beogradu in Bitef teatra

26. september 2017 ob 18:34

Beograd - MMC RTV SLO, STA

"Mitologijo najpogosteje zlorablja politika. Z igralci sem poskušal vstopiti v vmesni prostor, ki ga obdajajo mitomanija, mit in zgodovina … kje je zgodovina v vsej tej mitomaniji?" je svoja razmišljanja pred predstavo Nebeško kraljestvo, ki jo bodo drevi premierno uprizorili v sklopu 51. festivala Bitef v Beogradu, strnil režiser uprizoritve Jernej Lorenci.

Predstava črpa iz srbske epske književnosti srednjega veka, v kateri so režiserja pritegnili različni konkretni motivi. "Vsakdo od nas ustvarja mit. Obstaja družinska mitologija. Jaz vsak dan ustvarjam mit. Poskušal sem se z igralci pogovarjati o tem, kje je zgodovina v vsej tej mitomaniji. Ne glede na to, ali je osebna ali družbena," besede slovenskega režiserja še povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na dveh ločenih odrih

Predstavo, ki je koprodukcija Narodnega gledališča v Beogradu in Bitef teatra, bodo odigrali na dveh odrih. Prvi del bodo odigrali na odru Raše Plaovića v Narodnem gledališču, nato se bodo občinstvo in igralci preselili v Bitef teater, ker bo odigran še drugi del predstave. V predstavi nastopajo Olga Odanović, Nataša Ninković, Nada Šargin, Hana Selimović, Branko Jerenić, Bojan Žirović, Nikola Vujović, Milutin Milošević in Slaven Došlo. Dramaturg predstave je Matic Starina, scenografija je delo Branka Hojnika, kostumografinja je Belinda Radulović, skladateljica Karmina Šilec.

Predstava rasla iz komuniciranja z igralci

Po Lorencijevih besedah je pogovarjanje o predstavi pred samo premiero, kot bi se "pogovarjali o še nerojenem otroku". "Vendar pa imam občutek, da je neki smisel v mojem sodelovanju z igralci, ki bodo nastopili pred občinstvom," razlaga Lorenci. Na novinarski konferenci je režiser med drugim izrazil zadovoljstvo, da je imel priložnost sodelovati z igralci iz Srbije. "Slišal sem najrazličnejše zgodbe o igralcih iz Srbije. Govorili so mi, da nimajo discipline, da nimajo posluha za nove gledališke rešitve, a nič od tega ne drži. Moj način dela je specifičen, saj smo se na vajah dogovorili za odprte rešitve glede te fantastične zakladnice srbskih epskih pesmi.

Predstava je rasla sama iz sebe skozi mojo nenehno komunikacijo z igralci," pravi.

"Prihod evropske gledališke zvezde"

Direktor Drame Narodnega gledališča v Beogradu Željko Hubač je dejal, da po predstavi Nebeško kraljestvo, kar se tiče repertoarja Drame, nič več ne bo tako, kot je bilo prej. Kot je še povedal, mu je zelo ljubo, da je imel podporo za ta projekt v hiši in v Bitefu. Upravnik narodnega gledališča Dejan Savić je spomnil, da je Hubač dosegel resne rezultate z Dramo Narodnega gledališča v Beogradu. "V tem kontekstu je prihod evropske gledališke zvezde, kot je Lorenci, v našo hišo naraven," je dodal.

Lorenci je na festivalu predstavil tudi gledališko uprizoritev raznolikih delov svetopisemskega besedila Biblija, prvi poskus, s katero na Bitefu gostuje ansambel ljubljanske Drame.

