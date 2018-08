Jessica Chastain obtožena hipokrizije zaradi kolegove preteklosti

Matthew Newton ima zgodovino nasilja nad ženskami

7. avgust 2018 ob 14:27

Ameriška zvezdnica Jessica Chastain, ki se je v zadnjem letu večkrat izpostavila kot glasna podpornica iniciative Time's Up in gibanja #MeToo, se je zaradi svojega sodelovanja z avstralskim režiserjem Matthewom Newtonom znašla pod plazom obtožb licemerstva.

Matthew Newton, ki bo napisal scenarij in režiral film Eve, pri katerem Chastainova sodeluje kot koproducentka in igralka, ima v rodni Avstraliji namreč daljšo zgodovino nasilnega vedenja. Leta 2007 je priznal krivdo za telesni napad na takratno partnerico, igralko Brooke Satchwell (igrala je v slavni nadaljevanki Neighbours); pozneje je bil oproščen, ker trpi za bipolarno motnjo.

Leta 2010 ga je takratna zaročenka, igralka Rachael Taylor obtožila, da jo je dvakrat napadel brez kakršnega povoda. V incidentu v nekem hotelu v Rimu je zaradi udarcev ob tla in steno dobila pretres možganov, izpah čeljusti in modrice. Obsojen je bil na dve leti pogojne kazni, ki jo je po enem letu prekršil; tudi tokrat je bil preusmerjen na psihiatrično zdravljenje. Pozneje je bil aretiran še zaradi napada na taksista in na hotelskega uslužbenca, a mu prav tako na koncu ni bilo treba v zapor.

Zaveznica žensk v industriji

Jessica Chastain je uveljavljena borka za enakopravno zastopanost in obravnavo spolov v Hollywoodu; leta 2016 je ustanovila produkcijsko podjetje Freckle Films, ki zaposluje samo ženske in ki bo podprlo tudi nastanek celovečerca Eve. Precej odmeven je bil tudi igralkin lanski intervju za The Guardian, v katerem je pozvala k večji izpostavljenosti filmskih kritičark, in pa njeni komentarji v zvezi s "skrb vzbujajočo" zastopanostjo žensk na festivalu v Cannesu.

Januarja letos je v intervjuju za avstralski The Feed posebej poudarila, da vedno prisluhne obtožbam neprimernega vedenja in jih upošteva, ko se odloča, s katerimi producenti in režiserji bo sodelovala. "Pri vseh svojih projektih se potrudim preveriti, da v zvezi z mojimi sodelavci ni nobenega vprašanja o tem, ali so koga zlorabljali ali ne. Zame je zelo pomembno, da tudi v praksi upoštevam to, kar pridigam - da z dejanji sledim besedam."

Na številne kritike, ki so se zaradi teh besed nanjo usule po napovedi filma Eve, Jessica še ni odgovorila.

Spremenjen, skesan?

Februarja letos je spletna filmska revija Indiewire v luči kampanje #MeToo pod vprašaj postavila vključitev Newtonovega najnovejšega filma Who We Are Now na spored festivala South by Southwest. Takrat se je režiser uradno odzval z besedami: "Absolutno nedopustno je škoditi ženskam, škoditi moškim, škoditi komur koli. Vse to sem storil, kar globoko obžalujem, in z odgovornostjo za svoja dejanja moram živeti vsak dan. Takrat sem bil odvisen od mamil in alkohola, zdaj pa se že šest let trudim, da vsak dan sproti živim trezno in vzorno življenje."

Newton je ob najavi filma Eve komentiral: "Od nekdaj sem občudoval delo Jessice Chastain. Ko sem napisal Eve, inteligentno, močno in neverjetno sposobno žensko, je bila ona seveda moja prva izbira."

