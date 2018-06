John Cleese prihaja v Zagreb: "Še zadnja možnost, da me vidite, preden umrem"

V petek in v nedeljo v hrvaški prestolnici

11. junij 2018 ob 16:40

Zagreb - MMC RTV SLO

Naj vas citat iz naslova ne prestraši. Legendarni britanski komik John Cleese še ni "škripnil, se stegnil, izpustil duše in zahrepenel po fjordih" kot tista slavna montypythonovska papiga iz skeča. Z "zadnjo turnejo pred smrtjo" po svetu potuje že od leta 2013; v nedeljo si lahko njegov stand up ogledate tudi v Zagrebu.

John Cleese, član legendarnega kolektiva Monty Python, bo v petek in v nedeljo zvečer v dvorani Vatroslava Lisinkega v Zagrebu nastopil v okviru turneje Last Time To See Me Before I Die. Petkov večer je bil razprodan tako hitro, da so organizatorji dodali še nedeljski termin, za katerega lahko vstopnice še dobite (stale vas bodo 500 kun, kar je približno 67 evrov).

Ste vedeli, da je bil Cleesov družinski priimek v resnici Cheese (ang. sir)? Komikov oče, zavarovalniški agent Reginald, ga je spremenil, ko je med prvo svetovno vojno stopil v vojsko; rahlo komično ime ga je spravljalo v zadrego. Njegov sin, sicer za kriket in boks zelo nadarjeni mladenič, je med študijem na elitni univerzi Cambridge ugotovil, da je njegov največji dar "spravljanje ljudi v smeh".

Danes Cleese velja za enega največjih angleških, pa tudi svetovnih komikov, ki je bil del neprekosljive legendarne skupine Monty Python, s katero so za BBC posneli slovito serijo Leteči cirkus Montyja Pythona (Monty Python and the Flying Circus); bil je tudi soavtor in glavni igralec v seriji Fawlty Towers. Poleg filmov Monty Pythonov, kot so Smisel življenja (Monty Python's The Meaning of Life), Brianovo življenje (Life of Brian) ter Monty Python in Sveti gral (Monty Python and the Holy Grail), je njegova kariera segla tudi onkraj pythonovskih meja; v akcijski komediji Riba po imenu Wanda (A Fish Called Wanda) je nastopil ob Jamie Lee Curtis in Kevinu Klinu, v prvih dveh filmih o Harryju Potterju pa se je pozabaval s stransko vlogico prikazni Skoraj Brezglavega Nicka.

Precej zgovoren je podatek, da so bile čisto vse vstopnice za poslovilno turnejo kolektiva Monty Python leta 2014 razprodane v pičlih 43 sekundah.

Z britanskim pisateljem in režiserjem Antonyjem Jayem je Cleese ustanovil podjetje za poslovno izobraževanje Video Arts, ki je v 20 letih postalo največje tovrstno podjetje zunaj ZDA. Prav tako je igralec avtor dveh izredno uspešnih knjig, ki ju je napisal v sodelovanju s psihiatrom Robinom Skynnerjem – Družine in kako v njih preživeti ter Življenje in kako ga preživeti. Trenutno deluje kot gostujoči profesor na Cornellovi univerzi.

"Osvobajajoče je biti trapast"

Recenzije turneje, s katero naj bi "odplačal preživnino" tretji ženi, kot na odru rad zlovoljno pogodrnja Cleese, so bile do zdaj večinoma pozitivne. S pomočjo arhivskih posnetkov in odlomkov starih skečev občinstvo popelje skozi glavna poglavja svoje kariere; večkrat poudari, kako veliko vlogo pri ključnih prebojih je imela gola sreča. "Tako osvobajajoče je bilo biti trapast," se spominja časov Monty Pythona in priznava, da njihovi skeči nikoli niso bili improvizirani, češ da za to "preprosto ni bilo časa".

A. J.