"Jok brate, odpade!": premiera digitalizirane in restavrirane različice filma To so gadi

Drevišnja premiera v Cankarjevem domu

31. januar 2018 ob 10:31,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vdovec Štebe, ki je po poklicu voznik, ima pet sinov, ki s svojimi šalami in deškimi nagajivostmi spravljajo v obup vso malomeščansko sosesko. Govorimo seveda o filmu To so gadi, ki je bil nedavno digitaliziran in restavriran, javnost pa si bo lahko to osveženo različico ogledala na več projekcijah po Sloveniji.

Projekcija celovečerca scenarista in režiserja Jožeta Bevca sodi med dogodke v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Protagonista Bevčevega filma sta večkrat nagrajena igralca Boris Cavazza in Milada Kalezić, eden najbolj prepoznavnih citatov filma pa je: "Jok brate, odpade!"

V Konjušnici živeč vdovec s petimi sinovi

Povzemimo na kratko vsebino filma o vdovcu Štebetu in njegovih petih sinovih, ki jim gospodinji Rozi. Fantje s svojimi šalami in deškimi nagajivostmi spravljajo v obup vso malomeščansko sosesko. Zato jih zmerjajo z "gadi". Rozi kar naprej grozi, da jih bo zapustila in tudi končno odide na Dolenjsko. Ko Rozi odide, jo obišče nečakinja Meri, ki se v hišo celo vseli.

Vendar Meri ne more nadomestiti tetinih gospodinjskih sposobnosti, se pa zanjo začne zanimati Štebetov prijatelj Tone. Toda Meri je vse manj doma, o tem pa Tone nič ne ve. Štebetovi vse bolj pogrešajo Rozi. Tone Rozi pozna in uredi, da se vrne. Vsi so presrečni in tudi Meri razkrije svoja "skrivna pota": hodila je v šolo in postala voznica mestnega avtobusa, so vsebino filma povzeli pri SFC-ju.

Digitalizirano in restavrirano različico filma To so gadi si bo v februarju mogoče ogledati tudi v nekaj kinih Art kino mreže Slovenije: v Kulturnem domu Krško (14. 2.), v Art kinu Odeon v Izoli (15. 2.), v Filmskem gledališču v Idriji (18. 2.), v Mestnem Kinu Ptuj (21. 2.) ter v Kinu Šmarje in v Kinu Pivka (23. 2.).



Drevišnje premierne projekcije se bodo udeležili tudi nekateri ustvarjalci - direktor fotografije Ivan Marinček, montažerka Darinka Peršin Andromako ter igralci Andrej Kurent, Manca Košir, Matjaž Turk, Radko Polič, Sandi Pavlin in Stannia Boninsegna. Pri filmu, ki je nastal v produkciji Viba filma, so sicer med drugimi sodelovali še scenograf Niko Matul, kostumografka Alenka Bartl in avtor glasbe Janez Gregorc, v njem pa so nastopili tudi Demeter Bitenc, Mila Kačič, Bert Sotlar, Dare Valič in Iva Zupančič.

Nuja po digitalizaciji in pogosto tudi restavraciji

SFC, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in filmski ustvarjalci si v minulih letih prizadevajo za hitrejšo, boljšo in učinkovitejšo dostopnost starejših filmov, ki so v izvirni obliki (pretežno na 35-milimetrskem filmskem traku), širši javnosti težko dostopni. Gre za filme, ki predstavljajo nacionalno kulturno dediščino in za svoj dolgoročnejši obstoj kot tudi dostopnost potrebujejo prenos na digitalni medij, pogosto pa tudi strokovno restavracijo.

Kar 15 let nosilec rekorda

SFC in Slovenski filmski arhiv s tem namenom in skladno z razpoložljivimi sredstvi pristopata k digitalizaciji in restavraciji filmskih del. V prenovljeni podobi bo tako zaživel tudi Bevčev film To so gadi, ki je bil v ljubljanskem kinu Union premierno prikazan 23. decembra 1977. Film se je slabih 15 let ponašal tudi z rekordom, da si ga je samo v ljubljanskih kinih ogledalo okoli 112.000 gledalcev, po Sloveniji pa okoli 280.000 gledalcev.

Z namenom povečanja dostopnosti starejših filmov je SFC lani začel tudi z izdajanjem restavriranih del v formatu Blu-ray v zbirki SI-FI Klasika. Poleg Doline miru v režiji Franceta Štiglica (1956) so izdali restavrirani film Sedmina (1969) režiserja Matjaža Klopčiča. Letos načrtujejo zbirko obogatiti s filmom To so gadi, ki mu bo ob 70-letnici nastanka sledil prvi slovenski celovečerni zvočni film Na svoji zemlji (1948) v režiji Štiglica.

Premiera digitalizirane in restavrirane različice filma To so gadi bo v sklopu projekta Naši filmi doma drevi ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

P. G.