Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dušan Jovanović je za Ekshibicionista leta 2002 prejel Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Foto: Nova Gorica/Peter Uhan Ekshibicionizem ali razkazovanje je za marsikoga moralni prekršek, a izhaja iz moralnega ustroja te naše družbe. Mi pravzaprav živimo v dobi ekshibicionizma – to je modna zadeva … Samo poglejte na spletni kanal Youtube … Tam se vsi razgaljamo … Tam smo vsi ekshibicionisti Nebojša Pop – Tasić Gledalci v tokratni uprizoritvi spremljajo, kako nastaja predstava Ekshibicionist – in njenega kreatorja, ki je hkrati pisec in hkrati režiser. Foto: Nova Gorica/Peter Uhan Umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš je Ekshibicionista izbral za zaključek letošnje sezone, ker je želel na repertoar umestiti sodobno slovensko dramo, pa tudi zato, ker ponuja priložnost za vključitev mlajšega igralskega kadra. Foto: Nova Gorica/Peter Uhan Dodaj v

Jovanovičev Ekshibicionist na malem odru SNG Nova Gorica

Razgaljeni Ekshibicionist

9. maj 2018 ob 20:59

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Zadnja, osma, predstava te sezone v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica je komična drama Ekshibicionist Dušana Jovanovića.

Drugo slovensko postavitev je na novogoriškem malem odru režiral Marko Bulc. Gre pravzaprav za novo in razširjeno izdajo Ekshibicionista – Jovanovićevemu besedilu so dodali dele iz njegovih drugih dramskih del, ter nov igralski lik – režiserja. Marko Bulc je diplomiral iz režije na AGRFT prav pri prof. Jovanoviću.

"Ekshibicionizem ne vznemirja zgolj kot tema dramskega besedila, ki ga uprizarjamo, temveč tudi kot fenomen sodobne družbe, zasvojene z različnimi oblikami družbenih omrežij – kakšna je danes družba, kaj vse si pošiljamo oziroma si ljudje pošiljajo in kažejo prek spletnih omrežij, koliko razkrivanja intime in ekshibicionizma je danes med nami v obtoku na različnih ravneh. Obenem pa je ekshibicionizem lahko tudi neke vrste vzgib, ki je navzoč v samem umetniškem ustvarjanju. Zato bomo v tokratni uprizoritvi spremljali, kako nastaja predstava Ekshibicionist, in njenega kreatorja, ki je pisec in hkrati režiser. To ne bo Dušan Jovanović, ampak figura, ki jo navdihuje Dušan Jovanović. Avtorski in režijski ekshibicionizem bo prisoten v liku, ki ga igra Gorazd Jakomini. Kreator skozi to, kar dela, razkriva lastni ekshibicionizem," je o novi postavitvi povedal režiser Marko Bulc.

Fred Miller – naše ogledalo?

Dušan Jovanović je za Ekshibicionista leta 2002 prejel Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Prvo, krstno uprizoritev v ljubljanski Drami je tudi sam režiral … In kakšna je vsebina? Fred Miller (igra ga Žiga Udir) je zelo uspešen in bogat borzni mešetar. Zaradi ekshibicionizma že tretjič pristane v ječi. Tu naj bi mu terapijo oziroma pomoč nudili dve strokovni sodelavki, stroga zadrta psihiatrinja Eva Stempowska (igra jo Maja Nemec) in blagohotna, a precej neuravnovešena socialna delavka Dorothy Jackson (igra jo Medea Novak). Slednja je šele pred kratkim začela delati v državnem zaporu, a je že zapletena v odvisnost od seksualnega razmerja s paznikom Jimmyjem Pollackom (igra ga Radoš Bolčina), hkrati pa ob prvem srečanju s Fredom začuti posebno vznemirjenost. Da se bo klobčič ambivalentnih razmerij dobro zapletel, si je avtor zamislil še peto dramsko osebo: psihiatra Daniela Parkerja (igra ga Blaž Valič), nekdanjega Evinega zakonskega partnerja (in terapevta), ki se že več let neuspešno ukvarja s Fredovo deviacijo in ima diametralno nasprotno stališče, kako pristopiti k zdravljenju. Čeprav je zgodba postavljena v Ameriko, petnajst let od nastanka besedila delujejo vprašanja, ki jih postavlja, le še bolj domače: Kako se družba sooča s patološkimi seksualnimi pojavi? Koliko psihiatri dejansko zdravijo bolnike? Kakšne kompenzacije si osamljeni izmišljajo ob soočanju z odsotnostjo ljubezni? ... In ne nazadnje, ali je mogoče preseči delitev na »normalne« in »nenormalne«?

Kako nastaja Ekshibicionist v Ekshibicionistu?

Gledalci v tokratni uprizoritvi spremljajo, kako nastaja predstava Ekshibicionist – in njenega kreatorja, ki je hkrati pisec in hkrati režiser. To ni Dušan Jovanović, temveč figura, ki jo Jovanović navdihuje. Avtorski ekshibicionizem je najbolj prisoten v liku režiserja, ki ga igra Gorazd Jakomini. "Duha ekshibicionista lahko najbolj ilustrativno realiziraš v gledališču. V naši ekipi smo si drug drugemu dajali duha – in pri tem opazovali, kako pri tem soigralec raste. Režiser Bulc je spodbujal našo improvizacijo, študij dela pa se ni končal na odru, ampak je rasel z nami ob odru, za njim, v nas, dolgo v noč …" je pred premiero poudaril Jakomini. Režiser Bulc pa dodal: "Vsak člen, ki je sodeloval pri ustvarjanju predstave, je pomembno prispeval h končni podobi naše uprizoritve. Proces dela je bil neizmerno zabaven. V prvem delu bodo torej gledalci spoznali, kako nastaja gledališka predstava, po odmoru pa bo sledila izvedba predstave, kot jo je napisal avtor. Gre za nadgradnjo Jovanovićevih del, saj smo lik režiserja vzeli iz drugih njegovih dramskih del."

Ekshibicionizem – fenomen sodobne družbe

Dramaturg predstave Nebojša Pop – Tasić je pred premiero razmišljal o ekshibicionizmu kot fenomenu naše družbe: "Ekshibicionizem ali razkazovanje je za marsikoga morali prekršek, a izhaja iz moralnega ustroja te naše družbe. Mi pravzaprav živimo v dobi ekshibicionizma – to je modna zadeva … Samo poglejte na spletni kanal Youtube … Tam se vsi razgaljamo … Tam smo vsi ekshibicionisti." Kaj pa ekshibicionizem v gledališču? Pop – Tasić: "Tu smo si zastavili prvo vprašanje – kdo je torej tu ekshibicionist? Kdo kaže, kar je ustvaril? Je to avtor, ali je to režiser? Režiser kaže 'tisto reč', kaže torej svoj umetniški izdelek, a ga ni na odru … Drugi morajo izpolnjevati njegove ukaze, njegove naloge … Igralec in igralka sta fizična posrednika tujega intelektualnega 'ekshibiconizma' – torej nekoga, ki se razkazuje s svojimi besedami in mislimi, ne da bi se sploh pokazal. To je – avtor, pisatelj, dramatik. Nevidni 'ekshibicionist'. Njega, njegov duh, misli, slike nam fizično kažeta igralec in igralka in tako utelesita njegovo – 'tisto reč'. Posrednik od avtorja do igralke in igralca pa je - režiser. Režiser je nekdo, ki interpretira avtorjevo 'tisto reč' in potem igralcem daje napotke, kako naj kažejo 'tisto reč', ki v svoji skrajni instanci, v obliki predstave, postane – njegova 'tista reč'. In – ugotovili smo, da je ekshibicionizem pravzaprav proces v gledališču in drugih umetniških panogah. Rezultati so zanimivi. Vse boste izvedeli, če boste prišli predstavo pogledat."

Priložnost mladi generaciji igralcev

Umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš je Ekshibicionista izbral za konec letošnje sezone zato, ker je želel na repertoar umestiti sodobno slovensko dramo, in še z enim namenom: "To Jovanovičevo besedilo ponuja tudi priložnost za mlajši igralski kader. Priložnost, da tudi naši mladi igralci naredijo večjo vlogo, saj doslej še niso imeli te priložnosti." In glavno vlogo so zaupali Žigi Udirju – igra ekshibicionista Freda Millerja. "Ta vloga zahteva natančnost in umirjenost. Ukvarjal sem se z vprašanjem, kakšen je človek, ki ne pozna ljubezni in jo začne spoznavati," je dejal Udir. Ob njem nastopajo še Medea Novak, Maja Nemec, Radoš Bolčina, Gorazd Jakomini in Blaž Valič. Dramaturg je Nebojša Pop – Tasić, lektor je Srečko Fišer, scenografija je delo Damirja Leventića, za kostume je poskrbel Andrej Vrhovnik, za koreografijo Sebastjan Starič, glasbo je napisal Damir Avdić. Oblikovalec svetlobe je Samo Oblokar, oblikovalec zvoka Stojan Nemec in oblikovalka maske Tina Prpar. Besedilo v novogoriškem Ekshibicionistu, ki ga govori dodana oseba režiser, so citati dram Dušana Jovanoviča in dopisani deli Nebojše Popa – Tasića.

Ekshibicionist je na novogoriškem malem odru premierno zaživel v sredo, 9. maja, in četrtek, 10. maja, ponovitve pa bodo še 11., 16., 17., 18. In 19. maja ob 20.00.

Mojca Dumančič, Televizija Slovenija