Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Eva Mlinar se je pri svojem delu naslonila na antično umetnost, ki je tako zelo zaznamovala tudi Plečnikov arhitekturni slog. Arhitektu je namenila prostor, ki je na antični keramiki pogosto prihranjen za metalce diska ali bogove, dodala pa še secesijske elemente. Foto: BoBo Matija Medved je s spontano risarsko potezo upodobil Plečnikov vsakdanji sprehod, pri tem pa uporabil majhne detajle (klobuk, očala, palica), po katerih pojavo takoj spoznamo. Foto: MMC RTV SLO / A. J. Jaz rad rišem in si kaj izmislim, ko pa je treba imeti z ljudmi opravka, potem pa izgubim veselje do dela. Jože Plečnik VIDEO Plečnik navdihuje mlade u... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jože: dokaz, da je Plečnik zapisan v gene mlade generacije

V Plečnikovi hiši odprtje razstave Jože

8. julij 2017 ob 17:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Prišli ste na arhitekturo, arhitektura pa je umetnost. Premislite, kam ste prišli!" Tako je Plečnik nagovarjal študente oddelka za arhitekturo. Danes njegova zapuščina ne nagovarja samo arhitektov, ampak tudi mlade umetnike. V dialog z mojstrom vstopajo z razstavo, naslovljeno "po domače" - Jože.

V Plečnikovi hiši si že lahko ogledate majhno, a zanimivo razstavo: Jože. Na njej so zbrane grafike desetih umetnic in umetnikov mlajše generacije. Ustvarili so devet grafik v omejenih izvodih; za izhodišče in navdih so imeli pred očmi delo in življenje arhitekta Jožeta Plečnika. Grafike so v času razstave tudi na prodaj; vsaka izmed njih je lahko vaša za 30 evrov.

Razstavo je kurirala Lara Mejač iz galerije DobraVaga, strokovno podporo pa je projektu nudila kustosinja Plečnikove hiše Ana Porok. Svoje interpretacije velikega arhitekta pod njunim okriljem predstavljajo Eva Mlinar, Gašper Kunšič, Jure Brglez, dvojec Lealudvik, Matija Medved, Nastja Mezek, Nevena Aleksovski, Nina Mršnik in Peter Ferlan.

DobraVaga se pokloni arhitektu svojega doma

Ideja za sodelovanje se je v resnici ponujala kar sama: mlada galerija DobraVaga je navsezadnje vpeta pod Plečnikove arkade ob mestni tržnici in ribarnici ter tako tesno povezana z arhitektovo zapuščino. Predstavitev sodobnih avtorjev v zgodovinskem domovanju Jožeta Plečnika pomeni poklon velikemu Slovencu in hkrati ponuja nove poglede nanj, njegovo delo in življenje, je pojasnila Lara Mejač.

Naslov Jože samo še dodatno podčrta osebno noto razstave, saj avtorji skozi umetniško grafiko predstavijo lastno likovno interpretacijo arhitekta. Matija Medved je denimo s spontano risarsko potezo upodobil Plečnikov vsakdanji sprehod, pri tem pa uporabil majhne detajle (klobuk, očala, palica), po katerih pojavo takoj spoznamo.

V skladu s Plečnikovo barvno shemo so grafike razdeljene na rdečo, črno in zlato sobo. Lealudvik - pod umetniškim psevdonimom ustvarjata Lea Jelenko in Matjaž Komel - sta denimo v zlato sobo postavila Arhitekta: zavestno sta uporabila estetiko in motive prostozidarjev, ki so jih Plečniku pogosto očitali. "Pri prebiranju literature naju je pritegnilo to, da je bil poduhovljen človek. V kolažu sva ga hotela prikazati kot maga, ki spretno upravlja svoje orodje," sta pojasnila pred kamero TV Slovenija.

Ilustrator Peter Ferlan pa je v sosednji sobi k tematiki pristopil lahkotneje: izrisal je detajlirano uganko Poišči Jožeta!, na kateri je protagonista pomešal v množico ljubljanskih obrazov. Več kot en ustvarjalec se je spomnil tudi na Plečnikovega kosmatega prijatelja; Nina Mršnik je za predlogo uporabila eno redkih znanih arhitektovih fotografij, na kateri se sproščeno smeji v družbi svojega psa, Sivka.

Plečnik živi naprej v mlajših generacijah

Razstava Jože je tako "intimna zgodba", ki raziskuje odziv ustvarjalcev na opus in življenje izjemno pomembne likovne osebnosti v našem lokalnem in mednarodnem prostoru ter pri tem vzpostavlja dialog sodobne produkcije s slovensko kulturno zgodovino. Ta kontrast je poudarjen tudi s prostorsko umestitvijo svežih umetniških grafik v historične prostore Plečnikovega domovanja.

Interpretacije umetnikov niso sklenjene: gledalcu odpirajo nove poglede in vprašanja o slovenskem arhitektu, ki se združijo z izkušnjo obiska Plečnikove hiše, so zapisali razstavi na pot. Raznovrstnost likovnih govoric in pristopov k tematiki spodbuja k iskanju lastnih interpretacij, obenem pa nam pomaga pokukati na sceno aktualne, mlade umetniške generacije.

Ana Jurc