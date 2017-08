Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Otvoritveno dogajanje festivala, ki bo potekal od 18. do 27. avgusta, bo iz centra prestavljeno v moščanski center kulture Španski borci. Čast odprtja pripada Zasledovalcem sreče, koprodukciji EnKnapGroup in Nature Theatre of Oklahoma. Ustvarjalci predstave se v zavedanju, da imperativ ameriških sanj spreminja svet, sprašujejo, ali ga tudi umetnost? Foto: Andrej-Lamut Priznani ameriški vizualni umetnik, režiser, plesalec, performer John Kelly svojo predstavo Čas ne črta že nekaj časa razvija. Gre za njegov obračun s samim seboj in štirimi desetletji, v katerih ustvarja, zlasti s tragedijo, ki je doletela sceno, aidsom. Foto: Bunker Deborah Pearson v predstavi Zgodovina, zgodovina, zgodovina odstira družinsko zgodbo, zaznamovano z migracijami in uporom v Sovjetski zvezi. Foto: Bunker Igralka, plesalka in nekdanja bobnarka Semolina Tomić v perforamnsu Anarhija spomni na anarhistično revolucijo v Kataloniji leta 1936, prek prelomnega zgodovinskega gibanja pa se sprašuje o pomenu in možnostih anarhije. Lahko iz te vznikne drugačna hierarhija? Foto: Bunker Sorodne novice Festival Mladi levi išče prostovoljce Bunkerju še pet ustvarjalnih let v zavetju Stare elektrarne Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jubilejni Mladi levi dajejo glas preslišanim

Festival odpirajo Zasledovalci sreče

10. avgust 2017 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mladi levi bodo letos globalna vprašanja načenjali prek intimnih zgodb. Jubilejni mednarodni festival - odvil se bo že dvajsetič po vrsti - bo posebno pozornost namenil občinstvu, na okrogli mizi pa bodo diskutirali o festivalih danes in se poskušali zazreti v njihovo prihodnost.

Kot je na predstavitvi programa letošnjega festivala, ki bo v Ljubljani potekal med 18. in 27. avgustom, dejala direktorica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek, želijo dati glas preslišanim.

Zato bodo v ospredju zgodbe posameznikov, kot je denimo interaktivna predstava umetnice Tanie El Khoury Do koder me nesejo konice prstov. V njej se performer Basel Zaraa, ki ima za seboj izkušnjo begunstva, ena na ena poda v pogovor z enim od obiskovalcev s pomočjo dotika in zvoka.

Intimnost je lastna tudi predstavi Zgodovina, zgodovina, zgodovina Deborah Pearson, v kateri umetnica predstavlja družinsko zgodbo, zaznamovano z uporom v Sovjetski zvezi in migracijami v generacijah treh žensk. V ozadju spremlja predstavo film, v katerem nastopa njen dedek.

Pedofil kot boleča metafora Belgije

S predstavo Pet lahkih komadov se bo predstavil Milo Rau, ki rad dreza v tabuje. Tokrat se je spopadel s škandaloznim primerom belgijskega morilca in pedofila Marca Dutrouxa. A se avtor izogne moraliziranju in Dutrouxa predstavi bolj kot bolečo metaforo Belgije in njenega kolonializma.

S poklonom mlajšim generacijam

Festival odpira predstava Zasledovalci sreče, koprodukcija EnKnapGroup in Nature Theatre of Oklahoma, ki jo vodita Kelly Copper in Pavol Lišk. Na festivalu se bodopoklonili tudi bodočim generacijam, v ta namen pa so v goste povabili Ivano Müller s predstavo Partitura, namenjeno otrokom, starim od 7. let naprej in njihovim staršem. Ti bodo po slušalkah dobili navodila, ki jih bodo morali izvajati.

Ali je mogoče s skupnim dogovorom izpeljati skupno akcijo

Predstavil se bo tudi priznani ameriški umetnik John Kelly, ki prihaja z delom nastajanju Čas ne črta, v Gledališču glej pa bo Societat Doctor Alonso gostovala s performansom Semoline Tomić Anarhija. Tudi pri tej predstavi imajo pomembno vlogo gledalci, saj bo od njih odvisno, ali bodo z zvokom električnih kitar preglasili igralko in s tem vzpostavili svoj red. Po drugi strani pa predstava Danes ugasnimo luči! Davida Webera-Krebsa prevprašuje, ali je mogoče s skupnim dogovorom izpeljati skupno akcijo.

S sindikalisti Luke Koper o kontejnerskem transportu

Med lokalno zanimivejšimi je predstava Said to contain, ki jo podpisujejo Laura Kalauz, Maja Leo, Bojan Djordjev in Christopher Kriese. Dotika se kontejnerskega transporta in bo tudi izpeljana v zabojniku. Ustvarjalci jo bodo lokalno oplemenitili tako, da se bodo srečali s sindikalisti Luke Koper.

Uprizoritev bosta pospremila dva spremljevalna dogodka, in sicer projekcija filma Pozabljeni prostor v režiji Allana Sekule in Noela Burcha ter vizualni esej Čaj za pet: Opijske ladje Neje Tomšič. Slovenske barve bo na Mladih levih poleg EnKnapGroup zastopala še Maruša Kink s svojim videnjem Treh sester Čehova.

Festivalski jubilej bodo proslavili s celodnevnim dogajanjem, ki ga pripravljajo za 27. avgusta. Tedaj bo na sporedu predstava Evros Walk Water 1 & 2 Daniela Wetzela, člana Rimini Protokolla. V predstavi gledalci sledijo zgodbam osmih pribežnikov iz Iraka, Afganistana in Sirije, ki spregovorijo o svojih predstavah in aktualnem doživljanju Evrope. Na dvorišču Stare elektrarne bo tačas pestro v družbi raznih iger, tandema Kitch, Z'bork, DJ-jev iz bližnjega azilnega doma ter priseljencev. Za vrhunec bodo odprli poslikavo Zid umetnice Toni Soprano.

Že peto leto brezplačni

Mladi levi so od začetka znani po tem, da lokalni gledališki prostor prevetrijo z mednarodnimi trendi in ponudijo ažurne predstave, ki postavljajo prava vprašanja, organizatorke iz Bunkerja pa na festival vabijo umetnike z močnim ustvarjalnim nabojem. Vsi festivalski dogodki bodo že peto leto brezplačni, bodo pa dobrodošli prostovoljni prispevki.

M. K.