Iztok Mlakar, ki odigra tudi osrednjo vlogo Hudiča, se je pri ustvarjanju Pašjona napajal v Svetem pismu Nove Zaveze. Foto: Foto: SNG Nova Gorica / Jaka Varmuž Mlakar skozi predstavo v trinajstih prizorih in prologu svobodno interpretira legendo o Kristusu, le da tokrat z besedami nekoga, ki mu pri pripovedovanju evangelija do zdaj niso dali priložnosti, da bi spregovoril. Foto: SNG Nova Gorica / Jaka Varmuž

Jubilejni Pašjon: Mlakar bo že stotič križal svojega Jezusa

Predstava Gledališča Koper in SNG-ja Nova Gorica

18. februar 2017 ob 16:15

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Obeta se že jubilejna 100. uprizoritev predstave Pašjona Iztoka Mlakarja v režiji Vita Tauferja – tako rekoč domača komedija, četudi je dogajanje postavljeno v davno Judejo.

Iztok Mlakar, ki odigra tudi osrednjo vlogo Hudiča, se je pri ustvarjanju napajal v Svetem pismu Nove zaveze, torej v življenju Jezusa Kristusa. Vendar se je pri tem držal svojega unikatnega komičnega žanra, se pravi z značilnim narečnim govorom in prepletom dramskih prizorov s songi.

Beseda nekomu, ki je več kot 2.000 let molčal

Mlakar skozi predstavo v trinajstih prizorih in prologu svobodno interpretira legendo o Kristusu, le da tokrat z besedami nekoga, ki mu pri pripovedovanju evangelija do zdaj niso dali priložnosti, da bi spregovoril.

Pašjon, ki je nastal v koprodukciji Gledališča Koper in SNG-ja Nova Gorica, je krstno uprizoritev doživel na koprskih gledaliških deskah, nato pa so ga izvedli še na novogoriškem odru, kjer bo drevi tudi njegova 100. uprizoritev. Predstavo si je od premiere leta 2015 do današnjega dne ogledalo nekaj več kot 30.600 ljudi.

"Ko si v kostumu, na položaju ..."

"Veliko nas sprašujejo, kako si lahko zapomnimo toliko teksta. In reče kakšen pameten, da imamo štiri leta šole in da verjetno se učimo tiste štiri leta tekste. Ni res. Spomin dela na en čuden način, v predstavi deluje v situaciji. Ko si v kostumu, na položaju, sediš na nekem stolu, takrat besede kar same zlaufajo ven."

To je en majhen čudežek, ki se dogaja zmeraj znova. Včasih, če je predstava dobra, če jo radi igramo, 'zlaufa' tudi po nekaj mesecih odmora, ne da bi enkrat potegnil pogled skozi tekst," je povedal Mlakar, ko ga je novinar Radia Koper Sandi Škvarč gostil v nočnem programu.

Iztok Mlakar, igralec in kantavtor ter član novogoriškega dramskega ansambla, je do danes ustvaril zajeten opus songov in komedij. Njegovi Duohtar pod mus! in Sljehrnik sta prav tako v režiji Vita Tauferja in v koprodukciji Gledališča Koper in SNG-ja Nova Gorica doživeli več kot 350 ponovitev ter prejeli vrsto nagrad in priznanj.

Ob Mlakarju v predstavi Pašjon nastopajo Žiga Udir, Radoš Bolčina, Igor Štamulak, Gorazd Žilavec, Rok Matek, Tjaša Hrovat ter Matija Rupel in Nejc Cijan Garlatti v alternaciji. Scenograf predstave je Voranc Kumar, kostumografinja pa Barbara Stupica.

