Judi Dench ostro o mlajših kolegih: Leni učenci, slabi govorci

Odkritje spominske plošče velikemu Gielgudu

3. maj 2017 ob 12:44

London - MMC RTV SLO

82-letna velika britanska filmska in gledališka igralka Judi Dench je okrcala mlade igralce, ki naj bi bili preleni, da bi se poučili o zgodovini gledališča.

Nekaj ostrih besed je namenila tudi besednemu izražanju mlajših kolegov, ki da"jim ni jasno, da se je treba govora naučiti, se zavedati, od kod prihaja glas, kje je diafragma in kako jo uporabljati", predvsem pa jo je zmotilo že v uvodu omenjeno dejstva, da jih ne zanima dediščina igralskih velikanov prejšnjih generacij, piše Telegraph.

Na odkritju spominske plošče v Westminstru, posvečene njenemu prijatelju, pokojnemu velikanu britanskega gledališča siru Johnu Gielgudu, je Dencheva dejala, da si želi, da bi si nove generacije želela vedeti več o njem in izročilu njegove generacije, kar se ji zdi "šokantno" in "velika škoda".

"Morda ni več v modi govoriti tako kot John (Gielgud) in Peggy (Ashcroft) in Ralph (Richardson) in Sir Laurence (Olivier), a če poslušaš sira Johna, boš vedno razumel, kaj je hotel povedati Shakespeare. Preprosto jih to ne zanima ... Mislim, da je izjemno pomembno poznati obsežno zgodovino gledališča, ki ga imamo, zakaj si v njem, kaj so ljudje počeli prej, življenja igralcev," jo citirajo pri omenjenem časopisu.

Gielgud, veliko ime britanskih odrov

Sir Arthur John Gielgud (1904-2000) je bil angleški igralec in gledališki ravnatelj, član gledališke dinastije Terry, čigar bogata kariera je zajemala kar osem desetletij. Z Ralphom Richardsonom in Laurenceom Olivierjem so veljali za "veliko trojico", ki je na britanskih odrih najbolj odločilno zaznamovala 20. stoletje.

Poleg West Enda je bil tudi zvezda Broadwaya, nastopal je tako v klasikah kot novih delih. Poleg igre je režiral, v Londonu je ustanovil lastno gledališče. Veljal je za najboljšega Hamleta svoje dobe, odličen pa je bil tudi v komičnih vlogah in na filmu: leta 1961 je za vlogo v komediji Arthur (naslovni lik je upodobil Dudley Moore) dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo. V njegovi zbirki so se znašli tudi emmy, grammy in tony, ki pričajo o njegovem resnično vseobsegajočem daru.

Njegovo zasebno življenje pa je zaznamovalo nesprejemanje homoseksualnosti v britanski družbi, v 50. letih je bil zaradi po še vedno veljavnih viktorijanskih zakonih "nedovoljene spolne dejavnosti" celo aretiran. Incident njegovi karieri ni pretirano škodoval, je pa imela vpliv na Gielgudovo zdravje: nekaj mesecev po aretaciji je doživel živčni zlom. O svoji spolni usmerjenosti za razliko od nekaterih igralskih kolegov, denimo Iana McKellena, katerih pogum je izjemno spoštoval, ni nikoli javno spregovoril.

A. K.