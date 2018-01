Jugoslovanska socialistična arhitektura seže vse do New Yorka

Od poletja razstava v uglednem muzeju MoMA

26. januar 2018 ob 14:19

New York - MMC RTV SLO, STA

"Jugoslovanski arhitekti, umeščeni med kapitalističnim Zahodom in socialističnim Vzhodom, so se odzivali na protislovne zahteve in vplive ter razvijali povojno arhitekturo tako v skladu kot nasprotju z oblikovalskimi pristopi po Evropi in drugje."

Uvodne besede beremo v napovedi razstave v newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA), kjer bodo poleti odprli razstavo jugoslovanske arhitekture iz povojnega obdobja, natančneje med letoma 1948 in 1980. Arhitektura jugoslovanskih arhitektov je manifestacija radikalne raznolikosti, hibridnosti in idealizma nekdanje države, so še dodali v muzeju, ki na svoji spletni strani vabi na razstavo s fotografijo ljubljanskega Trga republike.

Predstavljena bodo dela najpomembnejših jugoslovanskih arhitektov, med njimi tudi dela velikana slovanskega modernizma, arhitekta, oblikovalca in profesorja Edvarda Ravnikarja. Poleg Ravnikarja, sicer učenca Jožeta Plečnika, bodo z deli zastopani še Bogdan Bogdanović, Juraj Neidhardt, Svetlana Kana Radević, Vjenceslav Richter in Milica Šterić.

Vseživljenjski projekt načrtovanja Ljubljane

Edvard Ravnikar (1907-1993) predstavlja osrednjo osebnost slovenske moderne arhitekture in urbanizma. S svojimi stavbami, projekti, zapisi in pedagoškim delom je usodno zaznamoval prostor, dogodke in prelomnice v slovenski arhitekturi, urbanizmu in oblikovanju v drugi polovici 20. stoletja.

Osrednja tema Ravnikarjevega strokovnega dela je bilo vse življenje načrtovanje Ljubljane. Kot eden najboljših poznavalcev njene zgodovine, gospodarskega in urbanističnega razvoja jo je obravnaval v velikem razponu nalog, za katere je bila značilna širina obravnave, ki je presegala pričakovane okvire. Za vrhunec njegovega arhitekturnega in urbanističnega sloga velja Trg republike, ki ga je zasnoval leta 1960. Junija 2014 je bil Trg republike razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Globalni doseg jugoslovanske arhitekture

Kot navaja MoMA, gre za prvo predstavitev del vodilnih jugoslovanskih arhitektov mednarodni javnosti. Razstava, ki vključuje več kot 400 risb, modelov, fotografij in filmskih kolutov iz različnih arhivov, družinskih zbirk in muzejev, raziskuje teme obsežne urbanizacije, tehnologije in vsakdanjega življenja, potrošništva, spomeništva in se ukvarja z globalnim dosegom jugoslovanske arhitekture.

Razstava z naslovom K betonski utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948-1980, ki jo bodo odprli 15. julija, bo na ogled do 13. januarja prihodnjega leta.

P. G.