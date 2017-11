Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Julianne Moore je že večkrat dejala, da je Steinemova ena izmed njenih junakinj. Foto: Reuters Gloria Steinem je vso svojo kariero posvetila boju za pravice žensk. Foto: EPA Aktivistka s slavno fotografinjo Annie Leibovitz, ki jo je lani izbrala za enega od modelov za svojo razstavo Ženske: novi portreti. Foto: EPA Dodaj v

Juliane Moore se bo prelevila v legendo feminizma Glorio Steinem

Film bo režirala Julie Taymour

2. november 2017 ob 11:13

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oskarjevka Julianne Moore, ki jo bomo čez nekaj dni gledali na Liffu v filmu Pokvarjeno predmestje (Suburbicon), se bo v svojem naslednjem filmu My Life On the Road prelevila v ikono feminizma Glorio Steinem.

Gloria Steinem je bila vodilna feministična aktivistka v ZDA v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, film pa bo predstavil njeno pestro življenjsko pot. Danes 83-letna feministka, novinarka, pisateljica in politična aktivistka je kariero začela kot novinarka, v številnih člankih je raziskovala odnos do žensk, leta 1964 pa je za Cosmopolitan naredila tudi intervju z Johnom Lennonom. Med drugim je bila tudi kolumnistka za New York Magazine, pozornost širše ameriške javnosti pa je vzbudila leta 1969, ko je objavila članek Po opolnomočenju temnopoltih osvoboditev žensk (After Black Power, Women's Liberation), ki jo je ustoličil na čelu feminističnega gibanja.

Prelomen dogodek za njeno aktivistično delovanje je bila udeležba na sestanku o splavu v kleti ene od newyorških cerkva leta 1969, o katerem je poročala za New York Magazine. Kot je kasneje razkrila, je imela tudi sama splav, ko je bila stara 22 let, in čeprav je bil takratni čas zelo nenaklonjen ženskam, ki so naredile splav, sama nikoli ni občutila krivde, da ga je naredila. "Zaradi splava naj bi bile slabi ljudje. Toda moram reči, da tega nisem nikoli občutila. Včasih sem sedela in razmišljala, koliko bi bil star otrok, da bi si skušala vzbuditi občutek krivde. Toda nisem mogla," je dejala in pojasnila, da je takrat, ko se je odločila za splav, prvikrat prevzela odgovornost za svoje življenje. "Sama bom vodila svoje življenje, in zaradi tega sem se počutila dobro. Toda vseeno nisem nikomur povedala. Ker sem vedela, da to ne bi bilo dobro sprejeto."

Boj za enakopravnost

Vso svojo kariero je posvetila boju za izboljšanje pravic žensk, bila pa je tudi ostra nasprotnica vietnamski vojni in apartheidu v Južni Afriki, zaradi svojih prepričanj in aktivnosti je bila tudi večkrat aretirana. Leta 1972 je bila ena od ustanoviteljic revije o feminističnih temah Ms (op. Gospa), katere 300.000 kopij testne izdaje so prodali v zgolj osmih dneh. Leta 2001 so revijo prodali fundaciji Feminist Majority Foundation, Steinemova pa je še vedno članica svetovalnega odbora.

Leta 2005 je skupaj z Jane Fonda in Robin Morgan ustanovila organizacijo Ženski medijski center, katere namen je ženske v medijskem svetu narediti vplivnejše in vidnejše. Leta 2000 se je poročila z očetom igralca Christana Bala Davidom Balom, a zakonske sloge nista uživala dolgo, saj je leta 2003 ovdovela. Kljub visoki starosti še vedno veliko potuje in predava o enakopravnosti spolov.

Aktivistka ena od igralkinih junakinj

Juliane Moore je že večkrat izrazila veliko spoštovanje do aktivistke. "Mislim, da umetniško gledano, je (op. legenda) nekdo kot Isamu Noguchi, ki me resnično gane zaradi konsistentnosti svojih del in načina, kako slavi obliko in gibanje. Pomislim tudi na Glorio Steinem, ki se je že tako zgodaj zavzemala za pravice žensk," je pred časom odgovorila na vprašanje, kdo je zanjo osebno junak.

Z omenjeno vlogo bo Moorova, ki je oskarja za glavno vlogo prejela leta 2014 za vlogo v filmu Še vedno Alice, v kateri je odlično upodobila profesorico z alzheimerjevo boleznijo, najverjetneje visoko kotirala za novega oskarja. Pod režijo filma, adaptaciji istoimenske knjige spominov, ki jo je napisala Steinemova, se bo podpisala Julie Taymor, ki je med drugim režirala film Frida, zelo aktivna pa je tudi kot gledališka režiserka, na Broadwayju je režirala Levjega kralja. Steinemova bo pri filmu sodelovala kot izvršna producentka.

K. T.