Kaj glede nastajajoče koalicije in položaja kulture pričakujejo domači kulturniki

Že pred volitvami oblikovana kulturniška kampanja

10. julij 2018 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od volitev je minil dober mesec, potencialno se kažejo prvi obrisi koalicije in politiki že govorijo o nekaterih prednostnih nalogah – govori se o zdravstvu, čakalnih vrstah, gospodarstvu, ustanavljanju novih ministrstev in drugih temah – kulturniki pa bi si seveda želeli, da bi se govorilo tudi o kulturi.

Tako so že maja v sklopu predvolilnega dogajanja oblikovali kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, s katero so skušali opozoriti na nezavidljiv položaj kulture. Zdaj pa želijo spomniti na tedaj oblikovane štiri skupne zahteve.

Javno pismo nastajajoči koaliciji

V kampanji so, kot so zdaj zapisali v javnem pismu nastajajoči koaliciji, še pred volitvami bodoče predstavnike ljudstva skušali opozoriti, da je področje kulture v nezavidljivem položaju, ki ga je nujno treba pričeti reševati. V ta namen so se poenotili okoli štirih točk, za katere so pričakovali in še vedno pričakujejo, da bodo predstavljale temelj delovanja bodoče vlade, so zapisali v svežem sporočilu za javnost.

Kampanja Čas je za kulturo in umetnost združuje kulturnike in kulturnice, ki so sodelovali že v kampanji, v sklopu katere so v začetku letošnjega leta poskušali ustaviti sprejetje Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025 in krovne zakonodaje. Vanjo so tako vključeni od javnih zavodov in stanovskih društvih pa do predstavnikov ljubiteljske kulture, nevladnih organizacij, samozaposlenih in sindikatov.



Kje je mesto kulture v sodobni družbi?

Na novo so opomnili, da je bila prva točka, okoli katere so se poenotili, postavljanje kulture na primerno mesto v družbi. Posledično na bodoče odločevalce naslavljajo opozorilo, da je kultura v zadnjih letih in desetletjih doživljala dovolj degradacije, in terjajo, da se prične o njej, tudi v političnih krogih, razpravljati resno, da se predstavi strategijo razvoja področja kot celote in da se s tem končno doseže pozitiven razvojni premik.

Prav tako želijo bodočo koalicijo spomniti na omenjene štiri zahteve, pri tem pa je eden temeljnih predpogojev, da morajo biti v koalicijski pogodbi cilji, ki naj jih realizira vlada na področju kulture, zapisani jasno in nedvoumno, predvsem pa naj bodo usmerjeni razvojno in progresivno, so zapisali.

Zahtevajo še povišanje proračuna zanjo, že leta 2019 z rebalansom, vsaj na raven iz leta 2009 oziroma naj bi se dvignila na dva odstotka državnega proračuna, od te točke dalje pa da se mora zviševati za pet odstotkov na letni ravni. Do tega naj bi prišlo ob tem, da se kulturi zagotovi primerno mesto v družbi.

Tretja zahteva je strokovni minister oziroma ministrica, saj je polje kulture kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in je pripravljen na dialog. Četrta zahteva pa predvideva nov kulturni model.

P. G.