Kaj prinašajo praznično obarvani radijski valovi programa Ars?

Božični program 3. programa Radia Slovenija

23. december 2017 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Tudi ustvarjalci vsebin tretjega programa Radia Slovenija - programa Ars pripravljajo z božičnim razpoloženjem uglašen tematski program od nedeljskega jutra do ponedeljkovega večera.

Že na nedeljsko jutro se bodo oglasili z Liričnim utrinkom, v katerem bo mogoče slišati pesem Josipa Murna Prišel čas je krog božiča, ki jo interpretira igralec Boris Ostan. In tudi sicer bodo na predbožično nedeljo oddaje o božiču.

Prav tako v tem vzdušju bo oddaja Humoreska tega tedna. Tokrat bo namreč na vrsti zgodbica Francisa Scotta Fitzgeralda, ki prinaša komični lik Pata Hobbyja. Gre za pozabljenega hollywoodskega scenarista iz časov nemega filma, ki se z nastopom zvočnih filmov le še sprehaja po studijskih prostorih ter tu in tam ulovi honorar za kakšno zamisel ali celo nastavek zgodbe.

Sledila bo oddaja Spomini, pisma in potopisi, tokrat s kratko avtobiografsko zgodbo avstrijskega pisatelja in esejista Michaela Scharanga, ki jo bo interpretiral Milan Štefe. V zgodbi, naslovljeni Povsem pravilno božično drevo, se je avtor odpravil v Celje, iz katerega je izvirala njegova stara mati po materini strani.

Sledil bo še Literarni portret z detektivsko zgodbo Agathe Christie, ki jo je mojstrica zločinov naslovila Dogodivščina božičnega kipnika.

Vse do polnoči se bo Arsov program nadaljeval praznično in tako bodo njegovi ustvarjalci svoje poslušalce z glasbo popeljali do polnočnice.

Nedelja, 24. decembra:

08.00: Lirični utrinek (Josip Murn: Prišel čas je krog božiča)

14.05: Humoreska tega tedna (Francis Scott Fitzgerald: Božična želja Pata Hobbyja)

18.05: Spomini, pisma in potopisi (Michael Scharang: Povsem pravilno božično drevo)

22.05: Literarni portret (Agatha Christie: Dogodivščina božičnega kipnika)

22.30: V pričakovanju božiča (Z glasbo do polnočnice)

Ponedeljek, 25. decembra:

08.00: Lirični utrinek (Alojz Gradnik: Božična noč)

10.00: Prenos evangeličanskega bogoslužja

14.05: Ars humana



Pestro tudi na božični ponedeljek

Na božično jutro bo na programu Lirični utrinek, v katerem bo mogoče slišati Božično noč Alojza Gradnika.

V dopoldanskih urah bo sledil prenos evangeličanskega bogoslužja.

V zgodnjih popoldanskih urah pa bo na sporedu še humanistična oddaja Ars humana, ki se bo tokrat razgledovala po mitičnih pokrajinah, kakršne je pri nas nekoč oblikoval čas zimskega solsticija.

P. G.