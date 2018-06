Slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec, akademik Kajetan Kovič, dobitnik male in velike Prešernove nagrade. Za njegovo umetniško uveljavitev je pomembno predvsem soavtorstvo pesniške zbirke z naslovom Pesmi štirih. Njegovi uspešnici za otroke Maček Muri in Moj prijatelj Piki Jakob sta dosegli naklado po več kot 100.000 izvodov. Foto: MMC RTV SLO