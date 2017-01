Kako je bila leta 1931 videti Afrika skozi fotografski objektiv?

Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju

26. januar 2017 ob 13:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Češki kipar František Foit in njegov sonarodnjak, biolog Jiři Baum, sta jo leta 1931 mahnila s severa na jug Afrike. Del zbirke diapozitivov na steklu, ki so nastali ob tem podvigu, je na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju.

Foit in Baum sta se po Afriki odpravila s serijsko izdelanim dvovaljnim zračno hlajenim avtomobilom Tatra, ki sta ga pred odhodom dodatno opremila s prostorom za spanje in za prevoz večje količine prtljage, zalog goriva in vode. Njuno popotovanje je naneslo 24.000 kilometrov, dokumentirano pa je na 6.000 fotografijah.

Vzdolž afriške celine

V SEM-u je v okviru razstave gostujoče razstave Muzeja Velenje, naslovljene Afrika 1931: Foitovi fotografski zapisi na steklu, na ogled del zbirke diapozitivov na steklu. Razstava prinaša okoli 200 najzanimivejših diapozitivov, ki jih dopolnjujejo kratki podnapisi oziroma zgodbe po zapisih v kiparjevem popotnem dnevniku.

Tako je kipar Foit poleg fotografij domov prinesel še zapise o afriških ljudstvih, biolog Baum pa je v Afriki zbiral in raziskoval predvsem žuželke. Pot ju je najprej vodila iz Prage, od koder sta krenila 1. aprila 1931, proti pristanišču v Trstu, od tam pa sta z ladjo odplula do Egipta in od tam krenila proti jugu celine.

Zbirka Foitovih diapozitivov Muzeja Velenje vsebuje 530 Foitovih fotografij. Pravzaprav se je takrat ustvarjalo diapozitive na steklu z namenom, da se jih uporabi na potopisnih predavanjih, predvajali pa so jih s projektorji v kinodvoranah. Na Češkoslovaškem so bili tovrstni diapozitivi dokaj razširjeni, na naših tleh pa so bili redkost.

Kiparjeva ustalitev v Velenju

Foit je Afriko ponovno obiskal z ženo Ireno šestnajst let kasneje. Zakonca sta se leta 1971 ustalila v Velenju, kjer sta velik del v Afriki zbranega gradiva in dokumentacije podarila tamkajšnjemu muzeju Velenje. In tako so v muzeju pristali tudi dotični fotografski zapisi na steklu, kjer o popotovanju v Afriko leta 1931 pričata še dva zemljevida.

Odprtje gostujoče razstave Muzeja Velenje Afrika 1931: Foitovi fotografski zapisi na steklu v pritličju razstavne hiše Slovenskega etnografskega muzeja je 26. januarja ob 17. uri, razstava bo na ogled do 31. marca.

P. G.