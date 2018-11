Poudarki Po nocojšnji premieri sledi prva ponovitev jutri, nato pa še 7. in 8. decembra Marko Požlep je Tloris za revolucijo prvič pravzaprav uprizoril leta 2017 v New Yorku, ko je s kanujem obkrožil tamkajšnji otok Manhattan. Foto: Marko Požlep/Gledališče Glej Kako kot otroci nismo vedeli, da izrazi kot plemeniti divjak ali rdeči hudič odražajo kolonialistične predsodke Karla Maya, se je v projektu spraševal umetnik. Foto: Marko Požlep Dodaj v

Kako kot otroci nismo vedeli, da Winnetou odraža kolonialistične predsodke Karla Maya

Premiera performansa Marka Požlepa

11. november 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Kako so na nas v otroštvu vplivali knjige in filmi Winnetouju in kako je to vplivalo na našo predstavo o Ameriki," je bilo vprašanje, iz katerega je Marko Požlep izhajal pri pripravi svojega dokumentarnega performansa Tloris za revolucijo. Tega predstavlja na nocojšnji premieri v Gledališču Glej.

Projekt Tloris za revolucijo (Blueprint For Revolution) je umetnik že novembra lani predstavil na razstavi v Centru in Galeriji P74 in je nastal na ameriški rezidenci, ki mu je pripadla kot dobitniku nagrade OHO. Umetnik se je s sodelavci odločil, da razstavo nadgradi v dokumentarni performans. Tega je prvič uprizoril leta 2017, ko je s kanujem obkrožil tamkajšnji otok Manhattan. S tem projektom je želel raziskati koncept sprave skozi različna razumevanja svobode. S fizičnim aktom plutja je odprl vprašanja fantazije, raziskovanja, osvajanja in preživetja, pri čemer se je soočil z vseobsegajočim kapitalističnim sistemom, ki preveva otok.

Ko se fikcija zlije z resničnostjo

Pri projektu je poskušal predvsem ugotoviti vpliv, ki so ga imeli knjige in filmi o Winnetouju na našo percepcijo Amerike. "Kako se je fikcija zlila z resničnostjo in pričarala popolnoma idealizirano podobo Amerike. Kako smo živeli v socializmu in sanjali kapitalizem. Kako kot otroci nismo vedeli, da izrazi kot plemeniti divjak ali rdeči hudič odražajo kolonialistične predsodke Karla Maya," pravi Požlep. V performansu skuša odkriti različne ravni svojega odnosa z zgodovino, trenutnega političnega položaja in družbene kompleksnosti otoka skozi dialog s potomci staroselskih prebivalcev Manhattna.

Umetnik si pri izvedbi performansa oder deli z glasbenikom Gašperjem Pianom, ki bo z glasbo v živo prispeval k ritmični strukturi in gradnji predstave.

Pri predstavi je kot avtor priredbe in prevajalec sodeloval Jure Novak, dramaturginja je Diane Fourdrignier, tehnično vodstvo in oblikovanje luči pa podpisuje Grega Mohorčič. Tloris za revolucijo je nastal v produkciji Gleja v koprodukciji z institucijama Contour Bienniale 9: Coltan as Cotton iz Belgije in Higher Institute for Fine Arts (HISK) iz Genta. Ker je umeščen v projekt Glej, in English, bo predstava izmenično uprizarjana v angleščini in slovenščini. Prva ponovitev bo v ponedeljek, naslednji pa 7. in 8. decembra.

