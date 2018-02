Kako so Prešernov dan počastili v New Yorku in Washingtonu?

Po študiju psihologije v Sloveniji je Gaja Višnar svoji ljubezni do igranja sledila v New York, kjer se zdaj udejstvuje pri različnih filmskih in gledaliških produkcijah. Foto: gaiavisnar.com

Seveda s poezijo, a tudi širše

9. februar 2018 ob 08:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dan slovenske kulture so v četrtek proslavili tudi v New Yorku, kjer je igralka Gaja Višnar v rezidenci Darje Bavdaž Kuret, veleposlanice pri ZN-u, predstavila Prešernove poezije, v prostorih veleposlaništva v Washingtonu pa je bila odprta razstava ameriškega kiparja Johna Antoneja.

Veleposlanica Darja Bavdaž Kuret je na sprejemu prisotnim veleposlanikom pri ZN-u in drugim gostom predstavila pomen praznika za Slovenijo in ga tudi razložila.

Gaja Višnar pa je v umetniškem nastopu v slovenskem in angleškem jeziku recitirala pesmi Franceta Prešerna Povodni mož, Krst pri Savici ter Vrba. Predstavila je tudi pesem Borisa A. Novaka ter lastno pesem Across the Ocean.

Sodeloval je tudi "diplomat" NSK-ja Charles Lewis, ki je ameriški predstavnik kolektivnega gibanja Neue Slowenische Kunst s pravico izdajanja potnih listin. Lewis je občinstvu predstavil zgodovino, razvoj in delovanje NSK-ja.

John Antone: ameriški umetnik, ki je navdih iskal v Sloveniji

Veleposlanik Slovenije v ZDA Stanislav Vidovič pa je v prostorih veleposlaništva v Washingtonu na sprejemu, ki je bil namenjen predvsem ameriško-slovenski skupnosti, odprl razstavo umetnika Johna Antoneja, pred tem pa predstavil Prešernov dan.

Antone je več let delal v Sloveniji, kjer je dobil navdih za svoje umetnine in veleposlaništvo je z razstavo, ki bo odprta do 30. aprila, želelo poudariti promocijo kulturnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA.

Antone uporablja številne umetniške medije, od papirja, stekla, platna do kovin: zadnja leta dela z bronom. Njegova globoko osebna dela so povezana z nadrealističnimi odlomki, še posebej v serijah hiš, ki predstavljajo strukture bivanja z nenaravnimi oblinami.

Filmska in gledališka igralka Gaja Višnar se je v New York preselila po študiju psihologije v Sloveniji, kjer je že začela igralsko kariero in nastopila v nekaj filmih ter gledaliških predstavah. Šolanje na newyorški igralski akademiji Circle in the Square Theatre School je končala maja lani z vlogo Bruta v priredbi drame Williama Shakespeara Julij Cezar in plemkinje Ljubov Andrejevne Ranjevske v drami Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt.

V New Yorku je med drugim nastopila v predstavi Revealing, ki je bila izbrana v tekmovalni del Newyorškega gledališkega festivala novih del (New York New Works Theatre Festival) in v predstavi Peter/Wendy, ki temelji na zgodbi škotskega avtorja Jamesa Matthewa Barriea o Petru Panu. Trenutno je zaposlena z več projekti, pri enem od njih sodeluje z Zalo Djurić Ribič.