Kako so se knjižnice in knjige razvijale od antike do danes

Na štiridnevnem simpoziju sodelujejo strokovnjaki različnih strok

6. marec 2017 ob 13:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Z vpogledom v knjižnice v antiki in opredelitvijo pojma knjižnice se začenja osma izvedba Grošljevega simpozija, ki so ga naslovili Knjižnice in knjige od antike do danes.

Klasični filologi, bibliotekarji, zgodovinarji, arhitekti, umetnostni zgodovinarji, arheologi, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s sorodnih področij se bodo do četrtka iz različnih perspektiv posvečali knjižnicam in knjigam. Štiridnevno interdisciplinarno srečanje pripravlja Društvo za antične in humanistične študije Slovenije z Inštitutom za arheologijo ZRC-ja SAZU-ja.

Torkov dan bo namenjen referatom na temo knjižnic v srednjem in novem veku, ki jih bodo predstavili Tadej Trnovšek, Izidor Janžekovič, Ana Vogrinčič Čepič, Petra Kolenc ter Sonja Svoljšak in Urša Kocjan, v sredo pa bodo o knjigah od pozne antike do informatike spregovorili Jedert Vodopivec Tomažič, Nataša Golob, Neža Zajc in Ivan Kanič.

Skleni dan simpozija bo namenjen prispevkom o recepciji antične književnosti v poznejših obdobjih ter o mladih in književnosti v tem kontekstu. V prvem delu bosta nastopili Anja Dular in Verena Vidrih Perko, v drugem pa bodo spregovorile poznavalke mladinske književnosti Milena Mileva Blažič, Tilka Jamnik in Dragica Haramija.

K. T.