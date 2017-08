Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po letih, ki jih je po vzpostavitvi soške fronte primorsko prebivalstvo preživelo v begunstvu, tudi vrnitev na domove ni prinesla pričakovane radosti. Njihove domačije so bile opustošene in porušene, živina je pomrla, za marsikatero javno zgradbo so ostale le še ruševine. Foto: arhiv Kulturnega doma Nova Gorica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako so se Primorci s pesmijo utrdili pred sovražnim viharjem

Iz zasebnega arhiva Andreja Mraka.

6. avgust 2017 ob 07:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Naj zacvetejo torej zopet naše pesmi na planinah naših Gor, ob bregovih naše Vipave, med skalami našega Krasa in pod trtami naših Brd …" S takšnimi spodbudnimi besedami so leta 1920 v pesmarici Primorce bodrili, naj dopustijo pesmi, da jim razvedri srca, ki jih je po vrnitvi v domače kraje strl pogled na v vojni uničene domove.

Prav s tem namenom so pesmarico, nad katero je kot urednik bdel pesnik Alojz Gradnik, tudi pripravili; da bi torej novi rodovi ohranili pevsko dediščino svojih očetov, s pomočjo sile pesmi pa se laže zoperstavili sovražnim viharjem. Pesmarica je ljubiteljskim pevcem na Primorskem prinesla 141 besedil narodnih in drugih pesmi. Knjižica se je naglo razširila med ljudi in postala ob naraščajočem italijanskem pritisku tako pomembno čtivo zavednih primorskih pevcev, da so jo sedem let po izidu prepovedali.

En izvod predstavljamo tudi v naši rubriki Zakladi zasebnih arhivov.

Andrej Mrak