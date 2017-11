Kako v dvoje odplesati solo, namenjen dvema glasovoma?

Premiera plesne predstave v Cankarjevem domu

20. november 2017 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V plesni predstavi Solo za dva glasova bo na odru zaživela plesna interpretacija pesnitve mehiškega nobelovca Octavia Paza, ki so jo avtorji zavestno vpeli v sedanjost.

Magdalena Reiter, Milan Tomašik in Anja Golob so pesnitev Octavia Paza (1914—1998), naslovljeno Carta de Creenica (slov. Pismo dognanja), prelili v plesno predstavo, ki je nastala v koprodukciji Cankarjevega doma (CD) in Plesnega Teatra Ljubljana (PTL).

V sedanjost vpeta interpretacija pesnitve ...

Carta de Creencia ima v opusu pesnika posebno mesto, saj zgošča klasične teme njegove poetike, obenem pa gre najbrž za njegovo najbolj znano pesem. Odrski prevod iz pesniške v plesno govorico predstavlja avtorsko interpretacijo pesnitve, ki je "zavestno vpeta v sedanjosti in v kateri so na formalni ravni ohranili strukturo jasno ločenih enot, poimenovanih po glasbeni partituri (kantata, koda)," so navedli avtorji predstave.

... in vztrajanje v odprtem dialogu z besedilom

"Pazova pesem prostoru in času že v uvodu spodmakne tla ter nato partikularni intimni odnos, v katerega vstopimo, skozi številne premene razpira proti ontologiji ljubezni, ki se izmika dojemu skozi (zgolj) bližino dvojine," so zapisali. V podivjanem, smisla izpraznjenem svetu, v kakršnem živimo, služi tako med drugim tudi kot učinkovit poudarek tega, kar je zares bistveno. Vzpostaviti jasen, natančen odrski jezik, ki vztraja v odprtem dialogu z besedilom, pomemben poudarek pa je bil v procesu dela namenjen tudi študiju sopostavitve dveh plesnih poetik, ki se na odru srečujeta prvič, so kot svoj cilj poudarili avtorji.

Koreografa in izvajalca predstave sta Magdalena Reiter in Milan Tomašik, medtem ko se pod dramaturgijo podpisuje Anja Golob. Avtorja glasbe sta Nenad in Alen Sinkauz, za kostumografijo pa je poskrbel Alan Hranitelj.

Predstava Solo za dva glasova bo premierno izvedena drevi ob 20. uri dvorani Duše Počkaj Cankarjevega doma, ponovitve sledijo 28. in 29. novembra ter 28 in 29. marca.

Magdalena Reiter je bila v preteklem mesecu gostja oddaje Profil na Televiziji Slovenija, posnetek si lahko pogledate spodaj.

P. G.