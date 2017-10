Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Obtožbe proti Harveyju Weinsteinu so bile v Hollywoodu, podobno kot pri Billu Cosbyju, menda dolga leta "javna skrivnost". Številni analitiki zdaj teoretizirajo, da je vse skupaj zdaj na dan lahko prišlo zato, ker Weinstein v industriji nima več vpliva, kakršnega je imel nekoč. Foto: Reuters Z ekipo filma Zaljubljeni Shakespeare, ki je leta 1999 dobil oskarja za najboljši film. Veliko zaslug za to presenetljivo zmago naj bi imel prav Weinsteinov vpliv. Foto: Reuters Nekoč je veljalo, da lahko Harvey Weinstein, če uporabi ves svoj vpliv in zveze, izbranemu filmu "priskrbi" oskarja. Foto: AP Igralka Ashley Judd je ena izmed žensk, ki so bile pripravljene javno spregovoriti o spolnem nadlegovanju Harveyja Weinsteina. V zameno za masažo ji je ponujal pomoč pri karieri. Foto: Reuters Weinstein ima tudi ogromno zaslug za kariero Quentina Tarantina. Foto: Reuters Weinstein se v svoji izjavi za javnost "pokesal" in priznal krivdo. No, v resnici je okrivil okoliščine: "Posel sem začel v šestdesetih, sedemdesetih, ko so bila pravila vedenja na delovnem mestu drugačna. Takrat je bila pač takšna kultura." v drugi polovici sporočila za javnost je, rahlo bizarno, napovedal boj proti orožarskemu lobiju in Trumpovi administraciji. Foto: Reuters Dodaj v

Kako veliko vrzel bo v Hollywoodu pustil odhod Harveyja Weinsteina?

V zadnjih letih je izgubil velik del svojega vpliva

7. oktober 2017 ob 18:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nad hollywoodsko srenjo je zopet senca seksualnega škandala: tokrat je tarča obtožb producent Harvey Weinstein, eden najvplivnejših mož v svetu filma. Kako bo njegov (začasni?) umik vplival na filmsko industrijo?

Dejstvo je, da je en sam mož, Harvey Weinstein, bolj ali manj sinonim za podjetje Weinstein Company - in ta mož je zdaj najavil svoj "umik za nedoločen čas", ki ga bo izkoristil za terapijo in razmislek o svojih dejanjih. Želja po introspekciji ga seveda ni presunila sama od sebe: časopis New York Times je pred dnevi objavil odmevno reportažo, v kateri razkriva, da je Weinstein poravnave izplačal najmanj osmim ženskam, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja. Brez Weinsteina se bo studio, ki ga je že tako ali tako ohromil odhod številnih ključnih uslužbencev v zadnjih letih, znašel v še večjih škripcih. (Obisk njihovih filmov v kinodvoranah je že nekaj časa slab.)



Izgubljeni brez Harveyja?

Soustanovitelj podjetja Bob Weinstein ima sicer dolgoletni staž na čelu studia Dimension Films, ki deluje pod okriljem Weinstein Company in ima v domeni predvsem grozljivke in družinske filme (denimo franšizo Mali vohuni). Nato je tu še David Glasser, ki se ga je prijel vzdevek "tretji brat Weinstein" in je prekaljen izvršni producent. A v resnici je bil Harvey tisti, ki je s svojo močno voljo podjetju priboril ugledno mesto v industriji.

"Brez Harveyja kot aktivnega vodje bo podjetje v še večjih težavah s kapitalom - ne bodo mogli do financiranja," je prepričan medijski analitik Harold L. Vogel. Tudi če ta škandal ne bi izbruhnil, bi še vseeno veljalo, ugotavlja Vogel, da "poslovni model studia ni več tako učinkovit, kot je bil nekoč".

Pušča si priprta vrata

"Kot je Harvey že poudaril: zanj je pomembno, da dobi strokovno pomoč za težave, katerih ne zanika," so v izjavo za javnost v petek napisali predstavniki odbora podjetja. "Naslednji koraki bodo odvisni od Harveyjevega napredka v terapiji, rezultatov naše neodvisne preiskave in njegovih osebnih odločitev."

Brata Weinstein sta nase prvič opozorila pod okriljem studia Miramax, ko sta leta 1989 z uspehom filma Seks, laži in videotrakovi pomagala začeti zlato dobo neodvisnega filma. Miramax sta leta 1993 prodala Disneyju, leta 2005 pa odšla na svoje in ustanovila The Weinstein Company. Po nekaj neuspešnih začetkih in propadlih projektih se jima je uspeh nasmehnil s projekti tipa Neslavne barabe.

A zadnja leta so bila obdobje pregovornih suhih krav. Mainstream uspešnice podjetje ni posnelo že vse od leta 2013, ko je Batler režiserja Leeja Danielsa zaslužil slabih 120 milijonov dolarjev.

Postopni sestop z vrha

"Butični" studio, ki se praviloma specializira za (razmeroma) nizkoproračunske, sofisticirane drame tipa Kraljevi govor, je letos v kinematografe poslal šest filmov, ki so skupaj v domovini zaslužili 123 milijonov dolarjev. (Še najuspešnejša je bila srhljivka Sledi v snegu.) Lani so imeli v vsem letu le sedem filmov, ki so skupaj zaslužili pičlih 65 milijonov dolarjev. Za primerjavo: največji studii, na primer Warner Bros ali Disney, letni zaslužek v domačih kinematografih merijo okoli milijarde ali dveh.

Na stranskem tiru se je studio znašel tudi na filmskih festivalih, ki so bili včasih njihovo področje: Weinstein je nekdaj slovel po tem, da je na festivalih iskal filme in pomagal "odkriti" avtorje, kakršna sta Quentin Tarantino in Steven Soderbergh. Leta in leta so bili njegovi nakupi distribucijskih pravic najpomembnejši dogodek festivala Sundance, v zadnjih letih imata primat Amazon in Netflix.

Kruh jim odžira tudi gruča novih studiev za neodvisni film, takih, ki morda bolje razumejo, kakšni filmi so relevantni v tem trenutku. Med njimi sta denimo A24 (letos so oskarja osvojili z Mesečino) in Annapurna Pictures (Ameriške prevare, Zero Dark Thirty). Direktorica tega studia, Megan Ellison, je ena redkih, ki je bila pripravljena komentirati obtožbe proti Weinsteinu: "Ženske tvegajo hude posledice, če razodenejo svoje izkušnje, in zaslužijo si našo absolutno podporo," je tvitnila. "Občudujem njihov pogum."

Zagotovilo za oskarja

Weinsteinova moč v Hollywoodu je od nekdaj v veliki meri izvirala iz tega, da jo je znal uporabiti v Akademiji filmskih znanosti in umetnosti. Na vrhuncu moči je bil v drugi polovici devetdesetih, ko je tudi filmom dvomljive kakovosti pomagal do finančnega uspeha in oskarjev (lep primer je Zaljubljeni Shakespeare). Ta vpliv ni nikoli zares usahnil: še lani je do šestih nominacij prignal razmeroma majhno, spregledano dramo Lev. (Zmaga na oskarjih mu je nazadnje uspela leta 2012, ko je črno-beli nemi film Umetnik pobral pet kipcev, tudi tistega za najboljši film.)

Ko se je vsa filmska industrija znašla v škripcih, sta brata Weinstein pokukala tudi v televizijski svet, kjer sta uspeh našla z resničnostnim šovom o modi, Project Runway. Trenutno podjetje razvija tudi kriminalno serijo za Amazon, v kateri bosta nastopala Robert De Niro in Julianne Moore, režiral pa jo bo David O. Russell. Z Oliverjem Stonom razvijajo serijo Guantanamo, ki jo bo predvajal Showtime.

Pragmatična "rešitev"

Skoraj nihče z dolgega seznama slavnih sodelavcev podjetja The Weinstein Company ni pripravljen komentirati škandala, ki bo v prihodnjih tednih najbrž dobil še večje razsežnosti. Vpliven agent je za omenjeni časopis pod pogojem anonimnosti komentiral le, da svojim klientkam ne bi svetoval, da odpovejo svoje sodelovanje pri projektih z Weinstein Comanyjem. Svetoval pa bi jim, pravi, naj zahtevajo pogodbo, v kateri bo izrecno pisalo, da ne bodo imele neposrednega stika s Harveyjem.

A. J.