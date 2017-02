Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Otroci lahko z mladinskim pisateljem v okviru nove rubrike Napiši spis, tudi sami stopijo v stik. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako zakuhati dober šolski spis, bo svetoval Tomo Kočar

V novi rubriki na otroškem portalu nasveti mladinskega pisatelja

13. februar 2017 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako poiskati svoj slog, kako izbrati dober naslov in zakaj je pri spisu dobro biti iskren, bo na RTV-jevem otroškem portalu vsak teden razkrival mladinski pisatelj Tomo Kočar.

Kar nekaj otrok bi se ob najavi šolskega spisa pri slovenščini najraje skrilo pod mizo. Kaj lahko otroci storijo, da ne bo več tako, bodo izvedeli v novi rubriki z naslovom Napiši spis.

.

Tomo Kočar bo vsak teden, ob ponedeljkih, razkril eno izmed skrivnostnih sestavin, ki jih imajo dobri spisi. Pa ne le to, odgovarjal bo tudi na vprašanja. Če bi vaši otroci radi stopili v stik s Tomom, mu lahko pišejo na elektronski naslov bansi@rtvslo.si. Vsa sporočila bo prebral in nanje tudi odgovoril. Posebej vesel pa bo, če mu pošljete kar kakšen svoj spis! Te bo komentiral in jih tudi objavil.

.

Med Tomova najbolj znana besedila spadajo knjige o lumpih, in sicer: Lumpi iz 3. a, Lumpi iz 3. a se ne dajo, Spet lumpi iz 3. a, Lumpi iz 3. a so romantični. Morda pa si slišal še za njegove knjige Ime mi je Vuf, Začarane pravljice, Miške na počitnicah in druge pravljice, Škatla, Razvajeni deček, Prava malenkost ...

Tomo je napisal tudi ogromno pravljic, ki se predvajajo na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Lahko noč, otroci!. Tomo je torej nekdo, ki mu pri pisanju spisov zares lahko zaupamo. Ideje za dobre spise in branje namigov strokovnjaka lahko nadaljujete v prvem prispevku iz nove rubrike - Kdo se boji šolskih spisov?.

E. V.