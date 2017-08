Kakšen svet kroji doba inteligentnih strojev in avtomatizacije?

Skupinska razstava v Škucu

8. avgust 2017 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Škuc odpirajo skupinsko razstavo, na kateri raziskujejo, kakšno vlogo imajo digitalne tehnologije in planetarne komputacije za organizacijo globalnega prostora. Tega bolj strukturirajo na načine, v obsegu in s hitrostjo, ki uhajajo človeškim perceptivnim in kognitivnim kapacitetam.

Nove tehnologije so ključne za pospeševanje kapitalističnih operacij, skladno z njimi pa tudi niso več nujno orientirane na človeške akterje ali instrumentalne zanje, je zapisala kustosinja Tjaša Pogačar.

Razstava tech x space, ki jo v galeriji odpirajo danes ob 20.00, po besedah kustosinje fragmentarno registrira posledice in potenciale premika gonilne sile družbene organizacije na stran avtomatiziranih in vse bolj avtonomiziranih procesov. "Ob tem odpira tudi vprašanje, kako sodobna umetnost, ki je kot polje sicer še v veliki meri zavezana svoji humanistični osnovi in (človeškemu) gledalcu, lahko registrira vzpon nečloveških akterjev, mrež in sistemov, ki v organizaciji sodobnih kompleksnih kapitalističnih družb čedalje bolj prevzemajo vodilno vlogo," razmišlja.

Med razstavljenimi deli je denimo UCOG-144 Marka Peljhana, ki zazna selitev družbene moči iz fizičnega v signalni teritorij telekomunikacij, ki ga obvladujejo vojaški in komercialni interesi, a posamezniku ni neposredno viden ali dostopen. Constant Update, delo Fatime Al Qadiri in Daltona Caldwella, pa z uporabo opozorilnih zvokov in besed raziskuje digitalno stimulirano in dez/organizirano pozornost ter anksioznost.

Aleksandra Domanović sodeluje z delom Hottest to Coldest, ki je rezultat algoritmičnega procesiranja urbanega prostora. Algoritem tega dela, ki je v pogonu že od leta 2008, s spleta zajema podatke o temperaturah glavnih mest in imena teh prerazporeja naslovu ustrezno, brezbrižno do političnih, kulturnih ali drugih človeških interesov.

Sun_Stop Vadima Fiškina medtem oznanja prostor nenehne osvetljenosti - dejavnosti, vidnosti, nadzora -, v katerem gibanje sonca v obratu futuristične zmage nad soncem zamenja pulziranje svetlobe po optičnih kablih. Eye/Machine III Haruna Farockija zaznava obrise novega, po besedah kustosinje, "od človeka hiperalieniranega sveta avtomatizacije, procesov inteligentnih strojev in sistemov, od katerih je danes čedalje bolj odvisno delovanje na vseh ključnih družbenih področjih".

Poleg naštetih umetnikov razstavljajo še Pakui Hardware in Christopher Kulendran Thomas v sodelovanju z Anniko Kuhlmann, postavitev pa bo na ogled do 8. septembra.

