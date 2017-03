Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gostujoča razstava Haikuji prinaša v Slovenski etnografski muzej (SEM) 20 kaligrafskih del na platnenih zvitkih in deset kaligrafij na papirju, ki jih je ustvaril indijski umetnik in pesnik Satish Gupta, polovenil pa Evald Flisar. Foto: SEM Satish Gupta je tudi avtor štirimetrskega kipa hindujskega božanstva sonca (Surya) na mednarodnem letališču Indira Gandhi v New Delhiju. Foto: Wikimedia Sorodne novice Odpiranje Vrat nepovrata ali oživljanje epa in mrtvih s pomočjo besede Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaligrafsko ustvarjanje haikujev pred občinstvom

Gostujoča razstava in ustvarjanje v živo

30. marec 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Ko tečeš kot reka, ni treba graditi mostov," se glasi eden izmed haikujev indijskega umetnika in pesnika Satisha Gupte, ki so v okviru razstave njegovih kaligrafskih del na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju.

Gostujoča razstava, naslovljena preprosto Haikuji prinaša 20 kaligrafskih del na platnenih zvitkih in deset kaligrafij na papirju, za poslovenjenje njegovih pesnitev je poskrbel Evald Flisar. Gupta bo na odprtju tudi prisoten in bo v živo ustvarjal.

Haikuji kot okna za meditacijo

Haikuji omogočajo vpogled v umetnikov ustvarjalni um in življenje. "Umetnik odpravi notranje ovire, ki nas omejujejo in smo si jih ustvarili sami. Zanj je vsak trenutek ustvarjalen in ga je treba živeti intenzivno in zavestno," beremo v vabilu na razstavo.

Tudi sicer Gupta - ki je slikar, kipar, pesnik, pisatelj, tiskar, mojster obrti, izdelovalec muralov, oblikovalec, kaligrafist in keramik obenem - svojo umetnost opisuje kot meditativno. Njegova dela hranijo v pomembnih javnih in zasebnih zbirkah, med drugim tudi v Narodni galeriji moderne umetnosti New Delhi. Sodeloval je tudi z indijskim premierjem Narendro Modijem v slikarsko-kiparskem dobrodelnem projektu O namo shivaya za podporo izobraževanja depriviligiranih otrok pod okriljem nevladne organizacije Khushii. Dela, ki so nastala v okviru projekta, je odkupila dražbena hiša Sotheby's.

Z misticizmom prežeto delo na javnih mestih

Delo Satisha Gupte, prežeto z misticizmom in zenovsko filozofijo, je bilo na ogled na več kot 33 samostojnih razstavah v pomembnih umetniških galerijah po Indiji in v tujini. Že na začetku kariere je osvojil nagrado sanskrit. Med drugim je ustvaril štirimetrski kip hindujskega božanstva sonca (Surya) iz bakra za mednarodno letališče Indira Gandhi v New Delhiju ter devetmetrski mural za mednarodno letališče Bangalore. Kot edini indijski umetnik je bil povabljen k ustvarjanju litografije za olimpijske igre v Pekingu.

Razstava Haikuji gostuje v SEM-u na pobudo indijskega veleposlaništva v Sloveniji in s podporo Fundacije Basu za umetnost iz Indije, ki spodbuja, promovira in podpira inovativne projekte, izmenjave, izobraževanja in mobilnost umetnikov na področju vizualnih in uprizoritvenih umetnosti. Odprtje razstave z ustvarjanjem v živo bo drevi ob 18. uri, stvaritve bodo na ogled do 16. aprila.

P. G.