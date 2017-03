Kam so jo mahnili dolgoprstneži s 100-kilogramskim zlatnikom "v žepu"?

Velika nočna tatvina v berlinskem muzeju Bode

28. marec 2017 ob 19:13

Berlin - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V noči z nedelje na ponedeljek je iz berlinskega muzeja Bode izginil 100 kilogramov težek zlatnik, ki velja za enega izmed največjih na svetu, njegovo vrednost pa ocenjujejo na 3,8 milijona evrov.

Gre za kovanec iz čistega 24-karatnega zlata, ki nosi ime Velik javorjev list (v izvirniku Big Maple Leaf). Njegova nominalna vrednost pa je milijon kanadskih dolarjev, kar je približno 700.000 evrov.

Zlatnik, ki je bil izdelan pred desetimi leti in je bil od leta 2010 razstavljen v muzeju Bode na berlinskem muzejskem otoku, na eni strani krasi podoba treh javorjevih listov, na drugi je upodobljena britanska kraljica Elizabeta. Kovanec je izdelala kanadska kovnica Royal Canadian Mint.

Eden izmed petih primerkov na svetu

Predstavnik berlinske policije za stike z javnostmi Winfrid Wenzel je povedal: "Zlatnik v debelino meri kar tri centimetre, pred desetimi leti ga je izdelala kanadska kovnica denarja. Poleg ukradenega so na svetu še štirje primerki." Policija tako zdaj predvsem poziva očividce, da ji med drugim sporočijo, ali so med drugo in četrto uro zjutraj videli koga v bližini muzeja.

Tatovom se je uspelo med tam speljanimi tirnicami in dvema rokavoma reke Spree v dobro varovan muzej Bode skozi okno splaziti s pomočjo lestve. Nato so se v notranjosti zgradbe odpravili nadstropje višje in po poročanju policije tam vdrli v vitrino iz neprebojnega stekla, za seboj pa so pustili zgolj lestev na tirnicah.

Najverjetneje se mu obeta stalitev

Wenzel je dodal še, da je zaradi izjemnih lastnosti ta "dragoceni kovanec svoje mesto dobil v Guinnessovi knjigi rekordov, a prav zaradi njih ga bo izjemno težko prodati na črnem trgu". "Tatovi ga bodo tako najverjetneje stalili in poskušali zaslužiti s prodajo zlata."

P. G.