Kanado bodo na največji reviji umetnosti zastopali Inuiti

Kanado bodo na beneškem likovnem bienalu 2019 predstavljali inuitski umetniki

25. december 2017 ob 18:31

Benetke - MMC RTV SLO

Beneški bienale je vrata zaprl šele prejšnji mesec, a države, ki bi rade imele najbolj osupljive paviljone, se že zdaj pripravljajo na njegovo naslednjo izdajo. Leta 2019 bo Kanado prvič v zgodovini bienala predstavljala skupina inuitskih umetnikov.

Kanadska Narodna galerija je to čast dodelila kolektivu Isuma, ki se od leta 1990 ukvarja z video produkcijo in bo mednarodnemu občinstvu predstavila kulturo, jezik, življenje in zgodbe Inuitov, ki med drugim živijo tudi na severnih obalah Kanade.

V Benetkah bodo na ogled dela, ki jih podpisujeta soustanovitelja Isume Zacharias Kunuk in Norman Cohn. Direktor Narodne galerije Marc Mayer je povedal, da kolektiv že od začetka svojega delovanja izpodbija stereotipe o načinu življenja na Severu, hkrati pa premika meje na področju video umetnosti. Filmi, dokumentarci in TV serije, ki so jih ustvarili pri Isumi, so bili deležni priznanj na mednarodnih filmskih festivalih.

Med drugim so na festivalu v Cannesu prejeli zlato kamero za film Atanarjuat, hitri tekač, ki ga je režiral Kunuk. V mali eskimski skupnosti, ki jo spoznamo v filmu, sta izpostavljena dva brata, starejši in močnejši Amayjuag ter mlajši in spretnejši Atanarjuat. Vaški poglavar ju skuša spreti, saj se mu je dekle, ki mu je bilo obljubljeno, zaradi tradicionalnih pravil izmuznilo iz rok. Poglavar s svojim početjem vnaša nemir in razdira harmonijo, ki je nekoč vladala mali skupnosti.

Kdo so Inuiti?

Inuiti so staroselsko ljudstvo, ki poleg na severu Kanade živijo tudi na Grenlandiji, Aljaski in skrajno vzhodnem delu Sibirije. Na tradicionalnih področjih poselitve pa ne samo, da se deloma še vedno ukvarjajo z lovom in nabiralništvom, ampak so ohranili tudi močno medsebojno povezanost in so si v zadnjih desetletjih, odvisno od področja, celo pridobili določeno politično avtonomijo, piše v lanskem članku revije Gea.

Američan na čelu bienala

Sicer je znano že, da bo naslednji bienale kuriral Američan Ralph Rugoff, od leta 2006 direktor londonske galerije Hayward. Poznavalci Rugoffovega dela menijo, da bi bil lahko - če je kateri izmed njegovih nedavnih projektov lahko razumljen kot pokazatelj tega, kako se bo lotil bienala - prihodnji bienale pod njegovim vodstvom zastavljen precej aktualno. Kot kurator programa pogovorov na londonskem umetnostnem sejmu Frieze to jesen je program naslovil po razvpiti besedni zvezi "alternativna dejstva".

A. J.