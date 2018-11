Kar pet slovenskih filmskih projektov bo podprla Evropska komisija

S Španijo si Slovenija deli tretje mesto po številu podprtih projektov

26. november 2018 ob 20:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski filmski ustvarjalci so se znašli v samem vrhu najuspešnejših na zadnjem razpisu MEDIA za razvoj projektov. Med 75 odobrenimi projekti bo Evropska komisija podprla pet slovenskih v skupni vrednosti 160.000 evrov.

Podporo programa Ustvarjalna Evropa (MEDIA) bodo prejeli Senca studio, Inštitut za transmedijski dizajn ter zavodi Tramal Films, December in Staragara.

Edina država s t. i. nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo

Slovenija je med najuspešnejšimi kot edina država s t. i. nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo (ang. low AV capacity country – LAC). S Španijo si deli tretje mesto po številu podprtih projektov na evropski ravni, takoj za velikimi in eno srednje produkcijsko zmogljivo državo, tj. Nemčijo z 10 projekti, in Francijo, Italijo in Švedsko s sedmimi projekti, so sporočili z Zavoda Motovila, v sklopu katerega deluje Center Ustvarjalna Evropa.

Podpora MEDIA za razvoj projektov je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov s ciljem mednarodnega kinematografskega, televizijskega ali digitalnega prikazovanja. Evropska komisija bo podprla razvoj projektov slovenskih filmskih projektov, med katerimi so Kapa (The Beanie), Dvojčica Marilyn (Twin Marilyn), Ni tvoja stvar (Nun of Your Business), Inventura (Inventory) ter Krogla in zvon (The Bullet and the Bell).

Uspeh v mednarodnem prostoru

"Z največjim številom kadar koli podprtih projektov na enem izmed bolj konkurenčnih MEDIA razpisnih rokov zadnja leta rezultati zagotovo kažejo na izjemno kakovost slovenskih projektov. Hkrati je to dokaz, da slovenskim producentom kljub slabim trenutnim produkcijskim pogojem doma uspeva v mednarodnem prostoru," so zapisali pri Motovili.

Petim uspešnim projektom lahko prištejemo še projekte Studia Virc in zavoda Vertigo, ki so sredstva pridobili na drugih razpisih za razvoj projektov. Slovenija ima tako skupno letos največje število podprtih projektov na razpisih Ustvarjalne Evrope (MEDIA).

Ustvarjalna Evropa je program Evropske unije za podporo kulturnim in ustvarjalnim ter filmskim in avdiovizualnim sektorjem v Evropi. Evropska komisija je za obdobje 2014–2020 programu namenila 1,46 milijarde evrov.

N. Š.