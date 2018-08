Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Zmagovalka literarnega natečaja Karin Sabadin z direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem. Foto: RTV Slovenija na Instagramu Simfonični orkester RTV Slovenija je bil prvi, ki je spremljal argentinski Orkester tradicijskih glasbil in novih tehnologij zunaj meja Južne Amerike. Foto: Matej Kolaković Dodaj v

Karin Sabadin slavila na natečaju kratkih zgodb

Dogodek pod okriljem Noči v Stari Ljubljani

25. avgust 2018 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi in tretji program Radia Slovenija sta v teh dneh sodelovala na 30. mednarodnem festivalu Noči v Stari Ljubljani, ki ga organizira Imago Slovenije. Naključje je naneslo, da je tudi zmagovalka ARS-ovega literarnega natečaja "doma" v isti medijski hiši.

Dvodnevni javni radijski dogodek je že tradicionalno povezal glasbo s pogovornimi razmisleki in literaturo; tematsko izhodišče je bilo tokrat vprašanje manjšin. Eden od vrhuncev dogodka je bila podelitev nagrade 27. natečaja za najboljšo kratko zgodbo programa ARS. Prvo nagrado je na anonimnem natečaju prejela novinarka RTV Slovenija Karin Sabadin, ki je sodelovala z zgodbo Srečanja; v njej se je dotaknila teme ilegalnih migracij.

"Prehajanje mej je zelo aktualno vprašanje. Ko je človek soočen v oči iz oči z Drugim, se zave, da je to usoda vseh nas, da smo ti Drugi že jutri lahko mi sami," je o svoji zgodbi za Radio Slovenija povedala nagrajenka.



Pojem Drugega opredeljuje tudi manjšine – in glasovi manjšin so bili osrednja nit dogodka, ki ga je tematiziral literarni večer Med Trstom in Rabo, pa tudi oddaja Studio ob sedemnajstih. V njej so predstavniki različnih manjšin predstavili osebno izkušnjo in položaj svoje manjšine. Predsednik sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat - Muc je poudaril neslišanost romske skupnosti. "Takrat, ko se romska skupnost zavzame za svoj položaj, za tisto, kar bi ji po ustavi moralo pripadati, se javnost postavi na pozicijo, češ da Romi 'niso naši', ampak nekaj drugega."

Letošnjo navzočnost ARS-a in prvega programa na Nočeh v Stari Ljubljani je zaznamovalo tudi gostovanje Orkestra tradicijskih glasbil in novih tehnologij iz Argentine, je za Radio Slovenija še povzela Maja Žvokelj.

A. J.