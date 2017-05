Katarina Morano s filmom Ljubljana - München 15:27 iz Ljubljane v Karlove Vare

Future Frames na 52. festivalu v Karlovih Varih

9. maj 2017 ob 20:21

Karlovi Vari - MMC RTV SLO

Režiserki Katarini Morano je njen magistrski projekt Ljubljana – München 15:27 prinesel udeležbo na filmskem festivalu v Karlovih Varih, kjer bo prikazan v sklopu platforme Future Frames, ki je pomembna za odkrivanje novih evropskih režiserjev.

Mlada slovenska režiserka Katarina Morano je bila leta 2014 s kratkim igranim študentskim prvencem Kam? nominirana že za študentskega oskarja. Tako Kam? kot Ljubljana – München 15:27 sta nastala med njenim študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT).

Vse je zgolj začasno ... dokler ne postane stalno

V filmu Ljubljana - München 15:27 sledimo zgodbi Male (Hana Vodeb) in Jureta (Jure Henigman). Mala dela v fotokopirnici, samo začasno, dokler ne najde česa boljšega. Jure pa opravlja zaključna gradbeniška dela - tudi začasno, da pač nekaj zasluži, dokler ne najde česa boljšega. Živita v majhnem podstrešnem stanovanju, začasno, dokler se stvari ne uredijo in bosta našla kaj boljšega. Še dva meseca in v njun začasni svet bo prišla mala Rubi. Film raziskuje trenutek, ko spoznaš, da vse, kar si mislil, da je začasno, naenkrat postaja stalno, so vsebino povzeli na spletni strani Festivala slovenskega filma 2016.

Ena izmed deset najobetavnejših režiserjev

52. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih (KVIFF) na Češkem bo potekal od 30. junija do 8. julija, vsako leto pa posebno pozornost namenja novim filmskim ustvarjalcem, ki privlačijo izjemno radovedno mlado občinstvo. V okviru sklopa Future Frames organizacije članice EFP (European Film Promotion) nominirajo svoje najobetavnejše mlade talente in tako je Slovenski filmski center nominiral Katarino Morano. Letos bo platforma predstavila deset najobetavnejših mladih režiserjev. Izmed 26 kandidatov in kandidatk sta končni izbor opravila umetniški direktor filmskega festivala v Karlovih Varih, Karel Och, in programska koordinatorka Anna Purkrabkova.

Gre za filmski program v sklopu najpomembnejšega filmskega festivala iz tega dela sveta, ki že tretjič zapored predstavlja izjemne mlade evropske režiserje. Festival v Karlovih Varih velja za nadvse primerno prizorišče, kjer lahko organizacija EFP predstavi naslednji rod filmskih ustvarjalcev in jih pripravi na nove izzive. Tako bo deset študentov in diplomantov filma svoja že nagrajena dela predstavilo v Karlovih Varih. Poleg Katarine Morano bodo svoje stvaritve predstavili še režiserke in režiserji iz Danske, Češke, Finske, Gruzije, Latvije, Nizozemske, Romunije, Slovaške in Švedske.

P. G.