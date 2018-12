Katarski nacionalni muzej bo imel obliko puščavske vrtnice

Njegov nastanek je stal 380 milijonov evrov

12. december 2018 ob 15:32

Doha - MMC RTV SLO, STA

V glavnem mestu Katarja Doha bodo marca odprli dolgo pričakovani nacionalni muzej, ki se bo raztezal na 52.000 kvadratnih metrih.

Gradnja muzeja v obliki puščavske vrtnice, ki naj bi ga sicer odprli že leta 2016, je stala 380 milijonov evrov.

Nabiranje bisernih školjk

Muzej bo razstavljal dela lokalnih umetnikov kot tudi umetnine ustvarjalcev Bližnjega vzhoda in drugih umetnikov. Pripravljali bodo avdio-vizualne in taktilne razstave. Več kot 1,5 kilometra dolg galerijski prostor bo namenjen zgodovini – to je med drugim zaznamovalo nabiranje bisernih školjk – kot tudi sedanjosti z nafto bogate države.

Po besedah direktorice muzeja Šejkhe Amne bint Abdulaziz bin Jasim al Tani bo muzej pripovedoval zgodbo ljudi, ki živijo v Katarju.

Avtorica zasnove muzeja je francoska arhitektka Jean Nouvel, ki je sodelovala že pri gradnji muzeja Louvre Abu Dabi, ki so ga odprli novembra lani na otoku Saagiyat. Arhitektka je uporabila novo metodo gradnje umetniškega prostora.

N. Š.