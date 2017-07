Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lani je prvo nagrado audentia prejela režiserka Anca Damian za film Magic Mountain. Podelili so ji jo v sklopu Istanbulskega filmskega festivala. (Priložena fotografija je sicer nastala na filmskem festivalu v Locarnu leta 2011.) Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katera izmed pogumnih režiserk je najboljša, bo znano v Locarnu

Nagrada audientia za enakopravnost med spoloma

28. julij 2017 ob 13:45

Locarno - MMC RTV SLO/STA

Francesca Comencini, Noemie Lvovsky, Helene Cattet, Astrid Johanna Ofner, Valerie Massadian, Alessandra Celesia, Sonia Kronlund, Lea Forest, Aurelie Mertenat in Angelika Spangel.

Tako se glasi seznam desetih režiserk, podpisanih pod deset filmov, ki so tokrat v konkurenci za nagrado audientia.

Sklad Eurimages Sveta Evrope je letos združil moči s filmskim festivalom v Locarnu z namenom nagraditi ženske, ki ustvarjajo v svetu filma. Nagrado audentia, vredno 30.000 evrov, bodo podelili drugič, v tekmi zanjo pa je deset filmov, ki bodo na festivalu v Locarnu prikazani v različnih kategorijah in jih podpisujejo režiserke.

Filmski festival v Locarnu bo potekal od 2. do 12. avgusta. Nagrado audentia, kar v prevodu iz latinščine pomeni pogum, so lani ustanovili z namenom promoviranja enakopravnost med spoloma v filmski industriji, so sporočili s Sveta Evrope.

Z nagrado imajo namen ovenčati režiserke, ki pogumno uresničujejo svoje sanje in si prizadevajo, da so njihova dela vidna znotraj industrije. Hkrati z njimi navdihujejo druge ženske, da se podajo v režiserske vode.

Nagrado bo režiserki zmagovalnega filma, ki ga bo izbrala tričlanska mednarodna žirija, 10. avgusta izročila iranska igralka Goldshifteh Farahani, zagovornica enakosti med spoloma.

