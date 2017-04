Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na Hrvaškem sta lani knjigo pomagala promovirati pesnika Barbara Korun in Ivo Svetina. Foto: Naklada Đuretić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katere slovenske pesnike berejo hrvaški ljubitelji poezije?

V hrvaščini izšla antologija novejše slovenske poezije

11. april 2017 ob 09:17

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Pri založbah Đuretić in Moderna je konec lanskega leta izšla antologija novejše slovenske poezije Ovdje i sada. V sredo jo bodo še slovenskim bralcem predstavili v Mariboru.

V antologiji objavljene pesmi je izbral in v hrvaščino prevedel Božidar Brezinščak Bagola. Med 47 vključenimi avtorji so Ciril Zlobec, Tone Pavček, Svetlana Makarovič in Tomaž Šalamun.

V antologiji so zbrane pesmi avtorjev različnih generacij. Med avtorji starejše generacije so Niko Grafenauer, Veno Taufer, Milan Dekleva, Andrej Medved in Ivo Svetina, sledijo jim Boris A. Novak, Tone Škrjanec, Ifigenija Zagoričnik Simonovič, Erna Ferjančič, Brane Mozetič, Aleš Debeljak, Maja Vidmar, Uroš Zupan in Barbara Korun.

Med mlajšimi pesniki in pesnicami, predstavljenimi v naboru, pa so Taja Kramberger, Primož Čučnik, Miklavž Komelj, Barbara Pogačnik, Aleš Šteger, Gregor Podlogar, Anja Golob, Robert Simonišek, Jure Jakob, Kristina Hočevar, Ana Pepelnik, Andrej Hočevar in Katja Perat.

Avtor antologije in njenega predgovora Brezinščak Bagola je diplomiral na Teološki fakulteti v Zagrebu in na Filozofski fakulteti v Beogradu. Med drugim je deloval kot knjižničar in bil je tudi ravnatelj Kulturnega centra v Humu na Sutli.

Piše v hrvaščini in slovenščini. Svoje pesmi je objavljal v Klicu časa, Razgovorih, Tribuni, Problemih, Dialogih, Prostoru in času, Sodobnosti, Obrazih, Mostu, Mladiki, predvsem pa v Literarnem nokturnu Radia Ljubljane oziroma Radia Slovenije.

Antologijo bodo v sredo predstavili v Literarni hiši Maribor. Gosta predstavitve bosta ruski harmonikar Andrej Lobanov s šansoni in strokovni svetovalec za književnost na mariborski izpostavi Javnega sklada RS za kulturo Marjan Pungartnik.

