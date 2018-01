Kateri filmi se bodo potegovali za britanske filmske nagrade bafta?

Oblika vode Guillerma del Tora z največ nominacijami

9. januar 2018 ob 14:46

London - MMC RTV SLO, STA

Tako kot pri nominacijah za zlate globuse se film Oblika vode Guillerma del Tora ponaša z največ nominacijami, in sicer s kar 12, s čimer ima torej največ možnosti za letošnje britanske filmske nagrade bafta.

Obliki vode s po devetimi nominacijami sledita Najtemnejša ura Joeja Wrighta in sveži zmagovalec zlatih globusov - Trije plakati pred mestom Martina McDonagha. Vsi trije so nominirani za najboljši film, ob njih pa še Pokliči me po svojem imenu režiserja Luce Guadagnina in Dunkirk Christopherja Nolana, poroča BBC.

Ko nema čistilka sreča skrivnostno luskasto bitje

Z beneškim zlatim levom nagrajeni film Guillerma del Tora, ki ga je lahko videlo tudi občinstvo zadnjega Liffa, prikazuje Eliso, nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto bitje iz Južne Amerike, ki ga je oblast zaprla v akvarij daleč od oči javnosti. Elisa s svojim novim prijateljem postopoma razvije tesno vez, kar pa jo izpostavi veliki nevarnosti.

Film Oblika vode, favorit letošnjih zlatih globusov, ki je na koncu od sedmih možnih prejel dva - za režijo in izvirno glasbo, je med drugim nominiran še za najboljšega režiserja, najboljšo glavno igralko (Sally Hawkins), najboljšo stransko igralko (Octavia Spencer), izvirni scenarij, izvirno glasbo, fotografijo in kostume.

Bafta za izjemen britanski film

Najtemnejša ura in Trije plakati pred mestom se potegujeta tudi za bafto za izjemen britanski film. V konkurenci so še animirani Medvedek Paddington 2 Paula Kinga, Lady Macbeth Williama Oldroyda, Božja dežela Francisa Leeja in Stalinova smrt Armanda Iannuccija.

Med nominiranci za najboljšega režiserja so poleg del Tora še McDonagh, Guadagnino, Nolan in režiser Iztrebljevalca 2049 Denis Villeneuve.

Bafte za najboljšo žensko in moško vlogo

Ob Sally Hawkins so v igri za najboljšo igralko Annette Bening iz filma Stars Don't Die In Liverpool, Frances McDormand iz Treh plakatov pred mestom, Margot Robbie iz biografske drame Jaz, Tonya in Saoirse Ronan iz filma Lady Bird.

V kategoriji najboljšega igralca so nominirani Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Zbeži!), Gary Oldman (Najtemnejša ura), Jamie Bell (Stars Don't Die In Liverpool) in Timothee Chalamet (Pokliči me po svojem imenu).

Nič več utečenega Stephena Fryja

Ob objavi nominirancev, ki so jo prenašali prek spleta, so razglasili tudi, da bo Joanna Lumley vodila letošnjo podelitev. Stephen Fry, ki je bil 12-krat na čelu slovesnosti po letu 2001, se je odločil, da bo torej svoji kolegici prepustil to čast. Nominirance so razglasili danes zjutraj v Londonu, nagrajence pa bodo nagradili 18. februarja na slavnostni podelitvi.

P. G.