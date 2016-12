Kateri filmi so v tem letu najbolj polnili slovenske kinematografe?

Najbolj gledan film leta Pr'Hostar

25. december 2016 ob 11:07

Slovenska satirična komedija Pr'Hostar ni ne le najbolj gledan slovenski film letošnjega leta, z veliko zlato rolo ovenčani stvaritvi je v slovenskih kinematografih uspelo premagati tudi vse prikazane tuje filme.

Celovečerni prvenec režiserja Luke Marčetića Pr'Hostar je po podatkih ljubljanskega Koloseja in Cineplexxa najbolj gledan film leta 2016. Med drugim je dosegel tudi največji obisk med otvoritvenim vikendom v tem letu, saj si ga je ogledalo 28.160 gledalcev. Glede gledanosti slovenskih filmov po podatkih Koloseja v Ljubljani in Mariboru ter Cineplexxa sledi Houston, imamo problem! Žige Virca, slovenski kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja, na tretjem mestu pa je mladinski film Nika v režiji Slobodana Maksimovića.

Vsi navedeni podatki so informativnega značaja in so vezani zgolj na podatke tukaj omenjenih slovenskih kinematografov, ki so bili zbrani do 20. decembra 2016. Sicer podatke za obisk filmov vseh distributerjev v Sloveniji zbira distribucija Fivia. Ta bo letno poročilo pripravila v začetku leta 2017.



Otroci v kino v spremstvu staršev: recept za visoko število prodanih vstopnic

Med tujimi najbolj gledanimi filmi so v ospredju animirane stvaritve. V Koloseju v Ljubljani in Cineplexxu vodi Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov v režiji Chrisa Renauda, ki je po zbranih podatkih torej na drugem mestu najbolj gledanih filmov tega leta. Na tretjem mestu je prav tako animirani film Ledena doba 5: Veliki trk, ki ga podpisujeta Mike Thurmeier in Galen T. Chu. Tretje mesto med najbolj gledanimi tujimi filmi je v ljubljanskem Koloseju zasedla poljska produkcija Planet samskih, drugi uspešni tuji film slovenskega režiserja Mitje Okorna. V Cineplexxu pa je tretje mesto zasedel animirani film Alvin in veverički: Velika Alvintura v režiji Walta Beckerja.

V mariborskem Koloseju imajo nekoliko drugačne podatke, saj je bil tam najbolj gledan film leta Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov, sledi mu Ledena doba 5: Veliki trk, tretji najbolj gledan pa je Dedek uide z vajeti v režiji Dana Mazerja.

Slovenska filmska platna za sladokusce

In kateri so filmi, ki so si jih ogledali t. i. zahtevnejši gledalci? Iz Kinodvora, se pravi najbolj obiskanega kina slovenske Art kino mreže, so sporočili, da je največ gledalcev pritegnil Virčev fiktivni dokumentarec Houston, imamo problem!, v katerem si nekdanji jugoslovanski predsednik Tito domisli, da bi lastni vesoljski program prodali ZDA. V tej kinodvorani je drugi najbolj obiskani film drama o nekonvencionalni družini Kapitan Fantastični v režiji Matta Rossa, tretji pa Jastog v režiji Yorgosa Lanthimosa.

V Kinodvoru so dodali še, da je v zadnjem tednu zelo dobro obiskan tudi film Toni Erdmann režiserke Maren Ade. Po podatkih o gledanosti slovenskih filmov v Kinodvoru filmu Houston, imamo problem! sledita dokumentarec Dom Metoda Pevca in mladinski film Pojdi z mano v režiji Igorja Šterka. Četrto mesto zaseda Mama v režiji Vlada Škafarja.

V Slovenski kinoteki, kjer je princip snovanja programa popolnoma drugačen od preostalih kinematografov, tudi gledanost merijo nekoliko drugače in so za STA podali seznam letošnjih razprodanih projekcij. Veliko zanimanja so med drugimi pritegnili dokumentarni film Prava cena, ki ga podpisuje Andrew Morgan in je bil prikazan v okviru Ljubljane - Zelene prestolnice, in premiera dokumentarca Kombinat o ženskem pevskem zboru, ki ga podpisuje več ustvarjalcev. Prav tako so bile večkrat razprodane projekcije iz rubrike Odprto platno ter filmi, ki so v kinoteki gostovali med festivali, kot so Bobri, Liffe in Festival kratkih Kraken.

