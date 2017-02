Kavč festival odpira vrata domov po Ljubljani

Festival bo trajal do praznika slovenske kulture

4. februar 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani se začenja drugi Kavč festival, v sklopu katerega se bodo domovanja po prestolnici spremenila v prizorišča koncertov in predstav umetnikov iz vseh vetrov. Festival se bo zaključil na praznik slovenske kulture 8. februarja.

Vizija festivala je aktiviranje družbe v odpiranje vrat sosedom in neznancem, je pojasnil snovalec in programski koordinator Matija Solce. Poudaril je tudi, da je festival usmerjen v vzpostavitev komunikacije med gostitelji dogodkov in gosti, pa tudi umetniki in gledalci. "Kavč festival pomeni implantacijo umetnosti tja, kamor sodi. Med ljudi in v naš vsakdan. Na samem prizorišču so pomembne vse tri vloge: nastopajoči, gostitelj in gost," je dodal.

V sklopu slovenskega t.i. sobnega festivala bo potekalo okoli 60 koncertov etno in avtorske akustične glasbe, pa tudi lutkovnih in gledaliških predstav za otroke in odrasle. Dogodki bodo na različnih lokacijah po Ljubljani od danes do 8. februarja potekali vsak dan ob 17. uri ter ob 18.30, so sporočili organizatorji.

"Preprosto srečanje nastopajočega z gledalcem na štiri oči v intimnem prostoru ruši četrto steno ter spreminja koncert v dogodek in predstavo v srečanje," je sklenil Solce.

Na kulturni praznik sklepno dejanje

Naslovi gostiteljev dogodkov bodo razkriti šele ob rezervaciji vstopnice. Obiskovalci naj s seboj prinesejo copate, dobrodošel pa je tudi kakšen priboljšek. Festival je sicer brezplačen, a bodo nastopajoči veseli prostovoljnih prispevkov, saj bo to njihov edini honorar.

Večerni dogodki, namenjeni druženju umetnikov in jam-sessionu, bodo odprti tudi za širšo javnost. Zvrstili se bodo v Klubu ZOO, Vili Veselova, Hostlu Celica in trnovskem baru Anika, kjer bo na slovenski kulturni praznik na sporedu sklepno dejanje festivala.

Umetniki iz vseh vetrov

Glasbeni del programa bodo krojili Brencl Banda, Žiga Golob solo, Duo Aritmija in Martin Ramoveš Band, s predstavami pa bodo program popestrili izvajalci iz številnih gledaliških skupin, kot so Lutke Mladje, LG Zapik, Teatro Papelito, Gledališče Fru-Fru in Teatro Matita.

V goste prihajajo tudi tuji nastopajoči, in sicer Tanzgeigen oz. SMAKH, Duo De Schepper-Sanczuk, Fergus Mc Kay, Wild Strings Trio, Old salt, The Breaks, Alicia Edelweiss, Tony Kuhn, Folk Zone in Eva Sotriffer.

Kavč festival organizirajo Teatro Matita, Hiša otrok in umetnosti in Društvo za eno glasbo.

Spodaj si oglejte utrinek z lanskega prvega Kavč festivala.

G. K.