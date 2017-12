Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kavčič na razstavi z naslovom Os predstavlja kamnite skulpture svoje največje kiparske serije ORGanizmi, ki nastaja od leta 2002. Foto: Galerija Krško Dodaj v

Kavčičevi kamniti ORGanizmi o kroženju življenjskih ciklov

V Galeriji Krško do 18. marca

1. december 2017 ob 15:14

Krško - MMC RTV SLO, STA

V kamnu je ujeta vsa zgodovina, pravi umetnik Boštjan Kavčič, ki ga prav zaradi tega ta material tako močno privlači. Vsak kamen ima svojo zgodbo, še meni primorski kipar srednje generacije, ki svoje delo trenutno razstavlja v Galeriji Krško.

V ambientu nekdanje cerkve pod naslovom Os predstavlja prostorsko postavitev dvanajstih kamnitih skulptur iz svojega niza ORGanizmi. Gre za celostno ambientalno postavitev, razlaga kustosinja Nina Sotelšek, ki govori o kroženju življenjskih ciklov, potovanju od stvaritve do ponovne dematerializacije in izpostavlja vpetost živih bitij v navpično os nebo - zemlja. Kavčič se je začel s serijo skulptur ORGanizmi ukvarjati leta 2002.

Eden prvih snovalcev enostavnih robotov pri nas

Kot še piše kustosinja, je Kavčič umetnik, ki ob kiparstvu razvija tudi družbeno angažirane projekte in se kot eden prvih slovenskih umetnikov ukvarja s snovanjem enostavnih robotov.

Rodil se je leta 1973 v Šempetru pri Gorici. Najprej je zaključil študij iz bančništva in financ na EPF v Mariboru, pozneje pa se vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2001 prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo. Leta 2003 je diplomiral iz kiparstva na ALU v Ljubljani pri profesorju Luju Vodopivcu), zaključil pa tudi magistrski študij iz videa.

Svoje delo je predstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah ter se udeležil mednarodnih simpozijev. Njegova dela so uvrščena v zbirke več slovenskih galerij, med drugim v kiparsko zbirko AS Gallerije (KD Artes), kiparsko zbirko Umetnostne galerije Maribor, likovno zbirko Dolenjskega muzeja Novo mesto, likovno zbirko Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in digitalni arhiv DIVA. Je član Društva likovnih umetnikov Dolenjske in od leta 2007 samozaposleni kulturnik. Živi in ustvarja v Rodinah pri Črnomlju.

Njegovo delo bo v Galeriji Krško, ki na Valvasorjevem obrežju deluje v okviru Kulturnega doma Krško, na ogled do 18. marca prihodnje leto.

M. K.