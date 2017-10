Kdo bo nasledil Boba Dylana na seznamu nobelovcev?

Nagrado bodo slovesno izročili 10. decembra

5. oktober 2017 ob 12:25

Stockholm - MMC RTV SLO

V Stockholmu je vse pripravljeno na razglasitev letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za literaturo. V širšem naboru je bilo 195 imen, kateri izmed petih kandidatov v ožjem izboru se bo razveselil nagrade, pa bo jasno ob 13. uri.

Po tem ko je bila lanska izbira švedske akademije - nobelovec je postal pevec Bob Dylan, ki je šele oktobra potem potrdil, da nagrado sprejema, decembrske slovesnosti pa se ni udeležil, temveč je nanjo poslal Patti Smith, ki je prebrala njegov govor-, naj bi bil po mnenju nekaterih letošnja izbira nagrajenca bolj "konvencionalna". Med imeni, ki se pojavljajo največkrat, so kenijski pisatelj Ngugi wa Thiong'o, sirski pesnik Adonis, izraelski pisatelj Amos Oz in Don DeLillo iz ZDA, kot možni dobitniki pa se omenjajo tudi kitajski pisatelj Yan Lianke, japonski pisatelj Haruki Murakami, ameriški pisatelj Philip Roth in italijanski pisatelj Claudio Magris. Kot smo že pisali, se med imeni kandidatov pojavlja tudi literarna kritičarka in esejistka Margaret Atwood.

Seznama nominirancev za Nobelovo nagrado Švedska kraljeva akademija pred razglasitvijo nagrajenca ne objavi: ožji izbor pa postane javnosti dostopen šele 50 let pozneje.

Nobelovo nagrado za književnost dobitnikom že po tradiciji izročijo 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti, v Stockholmu. Letos je vredna devet milijonov švedskih kron.

K. T.