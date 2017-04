Kdo bo segal po palmah na 70. filmskem festivalu v Cannesu?

Na čelu žirije letos Pedro Almodovar

13. april 2017 ob 16:17

Cannes/Pariz - MMC RTV SLO/STA

Med avtorji, katerih filmi se bodo na letošnjem jubilejnem festivalu v Cannesu znotraj tekmovalnega programa potegovali za zlato palmo, so znana imena filmske industrije, kot so Michael Haneke, Andrej Zvjagincev, Michel Hazanavicius, Fatih Akin in Sofia Coppola.

Žiriji jubilejnega 70. canskega filmskega festivala, ki bo potekal med 17. in 28. majem, bo predsedoval španski režiser Pedro Almodovar. Velja, da je nekakšna tradicija tega prestižnega festivala na francoski rivieri, da organizatorji ljubosumno skrivajo izbor za tekmovalni del in program zunaj konkurence, vendar pa so se v zadnjih mesecih že pojavljala nekatera ugibanja, poroča AFP.

Predpostavlja se, da si bo posebno mesto na letošnjem festivalu prislužila Sofia Coppola s filmom The Beguiled. Coppola je sicer stara znanka Cannesa, saj je tam predstavila filma Marie Antoinette (2006) in The Bling Ring (2013). Njen najnovejši film The Beguiled je drama o ameriški državljanski vojni, v kateri mlad vojak zapelje vse ženske, ki ga obkrožajo. V filmu nastopa zvezdniška igralska zasedba: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell in Elle Fanning.

Letošnje tekmovalne filme sta danes v Parizu naznanila direktor prireditve Thierry Fremaux in predsednik Pierre Lescure.



18 tekmovalnih filmov 70. izvedbe festivala

Avstrijski režiser Michael Haneke je na seznamu 18 tekmovalnih filmov z dramo Happy End in svojo igralsko izbranko, francosko ikono Isabelle Huppert. Nemški režiser Fatih Akin bo predstavil film Aus dem Nichts, ruski režiser Andrej Zvjagincev film Neljubov, francoski režiser Michel Hazanavicius pa biografski film Le redoutable, ki govori o legendarnem francoskem režiserju Jean-Lucu Godardu. Tekmoval bo tudi ameriški režiser Todd Haynes z Wonderstruckom, simultano zgodbo o dveh gluhih otrocih, v kateri sta zaigrali Julianne Moore in Michelle Williams.

Netflix prvikrat v Cannesu

Prvikrat na canskem festivalu bo prikazan film, ki je nastal s podporo platforme Netflix, poroča AFP. Gre za stvaritev Okja južnokorejskega režiserja Bong Joon Hoja s Tildo Swinton in Jakom Gyllenhaalom v glavnih vlogah. Film govori o mladem dekletu, ki tvega vse, da bi rešilo svojega najboljšega prijatelja – veliko žival.

V uradni konkurenci so še Good Time (režija Benny Safdie in Josh Safdie), You were never really here (Lynne Ramsay), Jupiter's Moon (Kornel Mundruczo), A gentle Creature (Sergei Loznitsa), The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos), Hikari (Naomi Kawase), Geu-Hu (Hang Sangsoo), 120 Battements par minute (Robin Campillo) in The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach).

Vrnitev nekdanje ljubezni za odprtje festivala

Francosko kinematografijo bosta v tekmovalnem delu zastopala tudi Francois Ozon s filmom L'amant double in Jacques Doillon s filmom Rodin, zunaj konkurence pa bo prikazan še film Les fantomes d'Ismael Arnauda Desplechina, ki bo odprl letošnji jubilejni festival in govori o filmskem ustvarjalcu, ki ga zmoti vrnitev nekdanje ljubezni.

Organizatorji so sporočili še, da so za festival pregledali okoli 1.800 filmov. Lani je zmagala socialna drama Jaz, Daniel Blake britanskega režiserja Kena Loacha.

P. G.