Kdo bo v Cannesu delal družbo Cate Blanchett?

Dobitniki nagrad bodo znani 19. maja

18. april 2018 ob 10:23

Cannes - MMC RTV SLO

Že v začetku januarja je bilo znano, da bo žiriji letošnjega filmskega festivala v Cannesu predsedovala avstralska igralka in oskarjevka Cate Blanchett, zdaj pa so sporočili še imena drugih članov žirije.

O tem, kdo bo maja na francoski riveri na 71. najuglednejšem filmskem festivalu na svetu prejel prestižne nagrade, bodo soodločali kanadski režiser Denis Villeneuve, ruski režiser Andrej Zvjagincev, njun francoski kolega Robert Guediguian, ameriška scenaristka Aba DuVernay, kitajski igralec Čang Čen, burundska pevka Khadja Nin, francoska igralka Lea Seydoux in njena ameriška kolegica Kristen Stewart.

Za zlato palmo se bo v tekmovalni kategoriji letos potegovalo 18 filmov, med njimi so tudi filmi filmskih veteranov, kot sta francosko-švicarski ustvarjalec Jean-Luc Godard in ameriški režiser Spike Lee, ter iranskega in ruskega režiserja Džafarja Panahija in Kirila Serebrenikova, ki sta vsak v svoji domovini trn v peti oblastem. Festival bo odprl Asghar Farhadi s filmom Todos lo saben (Everybody Knows) s Penelope Cruz in Javierjem Bardemom v glavnih vlogah.

Letošnji festival bo potekal od 8. do 19. maja. Lani, ko je žiriji predsedoval španski režiser Pedro Almodovar, je zlato palmo prejel Kvadrat švedskega režiserja Rubena Ostlunda.

K. T.