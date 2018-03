Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Največji favorit letošnjih oskarjev s kar 13 nominacijami je romantična drama Oblika vode, v ospredju pa sta tudi Dunkirk z osmimi in Trije plakati pred mestom s sedmimi nominacijami. Foto: EPA Oskarje bodo podelili v gledališču Dolby na hollywoodskem bulevarju slavnih. Foto: EPA Dodaj v

Kdo bodo oskarjevci, ki se bodo zmagoslavno sprehodili po rdeči preprogi?

Oskarji 2018

4. marec 2018 ob 23:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriška filmska akademija bo nocoj v Los Angelesu že 90. podelila najbolj odmevne filmske nagrade - oskarje. Bo največ oskarjev odnesel 13-krat nominirani film Oblika vode režiserja Guillerma del Tora?



Na hollywoodskem bulevarju slavnih v gledališču Dolby prireditev že drugo leto zapored vodi komik Jimmy Kimmel, ki se je pred nocojšnjim šovom pod bliščem žarometov pošalil na račun lanske zamenjave kuvert, ko je bil sprva razglašen napačen zmagovalec. "Letos bo napačnih kuvert še več in potem bomo hodili okrog in ljudem jemali oskarje," je izjavil.

Film Oblika vode glavni favorit

Oblika vode režiserja Guillerma del Tora je ob glavni kategoriji za najboljši film nominirana tudi za najboljšo režijo, scenarij, igralki v glavni in stranski vlogi (Sally Hawkins in Octavia Spencer) ter za igralca v stranski vlogi (Richard Jenkins). Film si je poleg tega prislužil še vrsto nominacij v tehničnih kategorijah.

V igri za najboljši film so še Pokliči me po svojem imenu Luce Guadagnina, Najtemnejša ura Joea Wrighta, Zbeži! Jordana Peelea, Lady Bird Grete Gerwig, Fantomska nit Paula Thomasa Andersona in Zamolčani dokumenti Stevena Spielberga.

Oskarja za režijo in scenarij

Poleg del Tora se za oskarja za režijo potegujejo še Christopher Nolan za dramo Dunkirk, Jordan Peele, Greta Gerwig in Paul Thomas Anderson, za izvirni scenarij pa poleg Oblike vode še Ljubezen na prvo bolezen, Zbeži!, Lady Bird in Trije plakati pred mestom.

Glavna ženska in moška vloga

Za glavno žensko vlogo so poleg Sally Hawkins nominirane še Frances McDormand (Trije plakati pred mestom), Margot Robbie (Jaz, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) in Meryl Streep (Zamolčani dokumenti).

V moški kategoriji na oskarja upajo Timothee Chalamet (Pokliči me po svojem imenu), Daniel Day-Lewis (Fantomska nit), Daniel Kaluuya (Zbeži!), Gary Oldman (Najtemnejša ura) in Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

G. K., M. K., A. J., K. T.