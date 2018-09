Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V vlogi Vidka nastopa Blaž Setnikar. Foto: Nada Žgank /PGK Zgodba o Vidku in njegovi srajčici med drugim sporoča tudi, da moramo biti srčni do vseh bitiju, tudi živali, rastlin in do narave nasploh. Foto: Nada Žgank /PGK Ob vstopu v novo sezono v soboto kranjski gledališčniki pripravljajo še prireditev Prešerno s prešernovci, na kateri bodo obiskovalci lahko izvedeli podrobnosti letošnjega repertoarja. Foto: Boris B. Voglar/PGK Dodaj v

Kdo je napravil Vidku srajčico ali premislek o vprašanjih, ki tarejo vsakogar

Prešernovo gledališče vstopa v novo sezono

7. september 2018 ob 11:07

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Prešernovo gledališče Kranj prvo premiero sezone namenja najmlajšim obiskovalcem. S klasično in obenem sodobno zgodbo Kdo je napravil Vidku srajčico želijo spomniti, kako pomembno je, da smo med seboj prijazni, solidarni in si nesebično pomagamo. Po navdihu znamenite Levstikove pripovedke je besedilo napisal letošnji Prešernov nagrajenec Boris A. Novak, režijo je prevzela Katja Pegan.

Predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico so v Prešernovem gledališču predpremierno uprizorili že konec junija, drevi ob 18. uri pa bo na vrsti še premiera. Predstava, ki temelji na Levstikovi pripovedki izpred 140 let, med drugim sporoča, da moramo biti srčni do živali, rastlin, pa tudi do nežive narave. Predstava spodbuja razmišljanje o velikih vprašanjih, ki tarejo vsakogar, in uči, kako spregovoriti z najmlajšimi ter jim pojasniti, katere so največje vrednote.

Vidkovo zgodbo na odru oživlja skoraj celoten igralski ansambel Prešernovega gledališča Kranj. Blaž Setnikar v naslovni vlogi ter Peter Musevski, Vesna Jevnikar, Vesna Slapar, Darja Reichman in Aljoša Ternovšek kot Vidkovi sorojenci v predstavi ponovno poiščejo otroka v sebi. Kot mama pa nastopa uveljavljena pevka in flavtistka Tinkara Kovač.

Prešerno s prešernovci

Po premieri bodo prestavo ponovili še jutri dopoldne, popoldne, po 17.00, pa bodo kranjski gledališčniki teater pripeljali med ljudi z novo prireditvijo Prešerno s prešernovci, za katero verjamejo, da bo postala tradicionalna. Na češnjevem vrtu Layerjeve hiše in Stolpa Škrlovec se bodo igralska ekipa in vodstvo gledališča družili z obiskovalci ter predstavili uspehe pretekle sezone in podrobnosti v repertoarju nove.

Zrcalo sodobnemu svetu

Po besedah umetniške vodje gledališča Marinke Poštrak Prešernovo gledališče v letošnji sezoni nadaljuje odpiranje aktualnih družbenih tem. Še ta mesec bo premiero doživela slovenska krstna uprizoritev drame Davida Ivesa Venera v krznu v režiji Primoža Ekarta. Oktobra bo sledil Prerok libanonskega avtorja Kahlila Gibrana v koprodukciji z Zavodom Senzorium, Slovenskim mladinskim gledališčem Ljubljana in Slovenskim stalnim gledališčem Trst ter v režiji Barbare Pie Jenič.

Na odru tudi Cankarjeve črtice

Decembra bo ob stoti obletnici smrti Ivana Cankarja Prešernovo gledališče krstno uprizorilo Cankarjeve črtice, iz katerih bo režiser Žiga Divjak izdelal novo predstavo Ob zori. Zadnje besedilo, ki ga bodo v novi sezoni začeli študirati kranjski gledališčniki, pa bo prva drama Thomasa Bernharda Zabava za Borisa v režiji srbske režiserke Snežane Trišić.

