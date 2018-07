Kdo se skriva za šifriranimi podpisi najboljših kratkih zgodb?

27. natečaj za najboljšo kratko zgodbo

2. julij 2018 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uredništvo za kulturo Tretjega programa Radia Slovenija – programa Ars je zaključilo letošnji, 27. natečaj za najboljšo kratko zgodbo.

Prispelo je 259 zgodb, ki so ustrezale razpisnim pogojem. Strokovna žirija je tri med njimi nagradila, štiri pa je izbrala za odkup.

Najboljša je zgodba Srečanja

Prvo nagrado je žirija v sestavi Marjeta Drobnič, Veronika Simoniti in Marjan Kovačevič Beltram podelila zgodbi z naslovom Srečanja (šifra: osredotocenost), drugo nagrado je prejela zgodba Oči Katice Glavač (brez šifre), tretjo pa zgodba Kairós (šifra: Simpozij). Za odkup so izbrali zgodbe Ko pride piskač iz Hamelina (šifra: Orient express), Kam le? (šifra: pa še kako), Kradljivec (šifra: Žižek) in Mi poveš? (šifra: Zapečar).

Avtorji nagrajenih in odkupljenih zgodb lahko svoje avtorstvo potrdijo najkasneje do sobote, 14. julija 2018 – s petim izvodom zgodbe, temu pa priložijo svoje podatke in elektronski naslov.

Avtorje zgodb bodo razglasili v petek, 24. avgusta, na Radijskih nočeh v Stari Ljubljani, prvonagrajeno zgodbo pa bo interpretiral dramski igralec. Vse izbrane zgodbe bodo v jesenskih mesecih predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.

N. Š.