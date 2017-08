Kdo so najbolje plačani igralci zadnjega leta

Forbesova lestvica razkriva največje zaslužkarje

22. avgust 2017 ob 19:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na vrh Forbesove lestvice najbolje plačanih igralcev se je povzpel Mark Wahlberg. Primerjava s seznamom najbolje plačanih igralk kaže na velik razkorak med spoloma.

Slab teden po objavi lestvice najbolje plačanih igralk so pri reviji Forbes objavili še seznam njihovih najbolje plačanih moških kolegov. Podatki veljajo za obdobje od začetka lanskega do začetka letošnjega junija, navedene pa so neobdavčene vsote.

Na vrh lestvice največjih filmskih zaslužkarjev zadnjih 12 mesecev se je povzpel Mark Wahlberg, ki naj bi v zadnjem letu v žep pospravil slabih 58 milijonov evrov. 46-letni igralec je zaslužil predvsem z vlogama v filmih Očka proti fotru 2 (Daddy's Home 2) in Transformerji: Zadnji vitez (Transformers: The Last Knight).

Drugo mesto na lestvici je z zaslužkom v višini 55 milijonov evrov pripadlo Dwaynu Johnsonu, imenovanem tudi "The Rock", ki je na vrhu lestvice kraljeval lani. Johnsonu sta največ denarja prinesla komedija Obalna straža (Baywatch) in nadaljevanje filma Jumanji, ki v kinematografe prihaja konec letošnjega leta.

Tretje mesto je zasedel še en stari znanec Hollywooda, Vin Diesel, čigar letni zaslužek pri Forbesu ocenjujejo na nekaj več kot 46 milijonov evrov. V prvo peterico sta se uvrstila še Adam Sandler in Jackie Chan, ki sta zaslužila nekaj manj kot 43 oziroma 42 milijonov evrov.

Tudi na šestem in sedmem mestu sta Američana - Robert Downey Jr. in Tom Cruise, od osmega do desetega mesta pa so se zvrstili trije največji zvezdniki Bollywooda. Indijski igralci Shah Rukh Khan, Salman Khan in Akshay Kumar so v zadnjih 12 mesecih zaslužili med 30 in 32 milijoni evrov.

Igralke zaslužijo precej manj

Pri Forbesu ugotavljajo, da je deset najbolje plačanih filmskih igralcev v zadnjem letu skupaj zaslužilo 415 milijonov evrov, kar je skoraj trikrat toliko kot znaša zaslužek desetih najbolje plačanih igralk, ki so v zadnjem letu skupno obogatele za dobrih 146 milijonov evrov.

Emma Stone, ki je v ženski igralski konkurenci v zadnjem letu zaslužila največ, na združeni lestvici moških in ženskih igralcev zaseda šele 15. mesto. Letošnja dobitnica oskarja za najboljšo žensko vlogo je po Forbesovih podatkih od lanskega do letošnjega junija zaslužila 22 milijonov evrov.

M. Z.