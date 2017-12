Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kelly Marie Tran (na desni) je v nedavnem intervjuju za Variey spregovorila o tem, kako se počuti kot prva igralka azijskega rodu v franšizi Vojna zvezd. Foto: IMDb Dodaj v

Kelly Marie Tran

(1989)

21. december 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spomnim se, kakšen je občutek, ko v filmih, knjigah in na televiziji ne vidiš nikogar, ki bi ti bil podoben. Ko si otrok, se zaljubljaš v junake. Če povsod vidiš samo en tip likov in ugotoviš, da ti niso niti malo podobni, si začneš želeti, da bi bil drugačen. Vsaj z mano je bilo v otroštvu tako. Vesela sem, da sem zdaj del spremembe na bolje.

Številni oboževalci Vojne zvezd, ki so azijskega rodu, nikoli niso imeli lika, v katerega bi se lahko preoblekli; vedno so morali biti "azijska Rey" ali "azijski kdor-koli-že-pač". Globoko sem ganjena, ko vidim ljudi, ki se lahko identificirajo z mojim likom. To mi res veliko pomeni in mislim, da čar nikoli ne bo zbledel.

Ana Jurc