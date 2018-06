Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Raper Kendrick Lamar je na naslovnici nove izdaje revije Vanity Fair, ki mu je posvetila tudi dolg intervju. Foto: AP Dodaj v

Kendrick Lamar

(1987)

29. junij 2018 ob 16:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Naj to povem na najbolj enostaven način. Na tem svetu sem že 30 let in ogromno stvari se je že pojavilo, za katere so mi belci dali vedeti, da jih ne morem dobiti. Kredita pod dobrimi pogoji. Kupiti hiše v urbanem mestu. Toliko stvari - "tega ne moreš" - pa naj bo od blizu ali od daleč. Če torej rečem, da je ni**** moja beseda, mi pustite to eno besedo, naj bo prosim samo naša."

- Kendrickovo mnenje o belskih raperjih, ki v svojih besedilih uporabljajo besedo "ni****".

Ana Jurc