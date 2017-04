Ker Koreja ni ena sama … Laibach za praznik dela še v Južno Korejo

Koncert in projekcija filma Dan osvoboditve

13. april 2017 ob 21:42

Jeonju - MMC RTV SLO

Zasedba Laibach je za praznik dela najavila koncert na filmskem festivalu v Južni Koreji, s čimer bo postala prva - recimo temu - rockovska zasedba, ki se bo lahko ponašala s koncertiranjem v obeh Korejah.

Koncert zasedbe Laibach bo sledil azijski premieri filma Dan osvoboditve (Liberation Day) v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja, ki sta zasedbo spremljala na gostovanju v severnokorejskem glavnem mestu Pjongjang, so sporočili z založbe Nika. V Severni Koreji so člani skupine Laibach odigrali dva koncerta predlanskega avgusta ob 70. obletnici dneva osvoboditve, s katerim v državi, ki je največkrat označena za najbolj izolirano na svetu, praznujejo konec japonske kolonialne nadvlade leta 1945.

Film kot spomenik zgodovinskemu dogodku

"Film je nedvomno glavni del moje razvijajoče se umetniške prakse. V veliko veselje mi je, da je bil pri občinstvu dobro sprejet, da se gledalci nanj dobro odzivajo, vendar me najbolj izpolnjuje dejstvo, da nam je uspelo posneti film, ki polno priznava film in naravnanosti – ali težnje – v ozadju. Tako smo dobili spomenik temu dogodku in tudi različnim procesom v zakulisju – mojemu, procesu skupine Laibach, Severne Koreje – ki se vsi spajajo v eno prizmo in se nato razhajajo v različne smeri," je med drugim o filmu Dan osvoboditve povedal Traavik.

Prilagoditev koncerta času in prostoru

Priložnost za predstavitev filma in koncert zasedbe Laibach je filmski festival v južnokorejskem mestu Jeonju, imenovan preprosto Jeonujski mednarodni filmski festival, ki bo letos doživel svojo 18. izvedbo. Festivalsko dogajanje bo potekalo med 27. aprilom in 7. majem, na njem pa bodo predvajali 229 filmov iz 58 držav, beremo na uradni strani festivala.

Tako projekcija Dneva osvoboditve kot koncert zasedbe Laibach se bosta zgodila 1. maja v novem prizorišču Jeonju Dome, kjer bodo potekali festivalski dogodki pod zvezdami. Napovedujejo pa, da bo – tako kot v Severni Koreji – koncert prikrojen za čas in prostor, v katerih bo odigran.

P. G.