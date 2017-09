Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Škrt škrt kra čof! je nežna pravljica za najmlajše, v kateri se prepletajo močna čustva in bogata domišljija. Foto: Jaka Varmuž/LGL Avtorica likovne podobe, scenografka in kostumografka predstave je Barbara Stupica. Foto: Jaka Varmuž/LGL Sorodne novice LGL v novo sezono kar s premiero v Franciji Dodaj v

Ker ni tako hudo, če si majhen in boječ

Predstava nagrajene ilustratorke Kitty Crowther

23. september 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Lutkovnem gledališču Ljubljana se bodo v prvi predstavi nove sezone posvetili strahu. Škrt škrt kra čof!, predstava o žabcu, ki se zvečer boji zaspati, najmlajših gledalcev ne poučuje, kako se znebiti strahu, ampak jim sporoča predvsem to, da strah obstaja in da nihče ni proti njemu odporen.

Predstavo belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty Crowther je na oder postavila režiserka Ivana Djilas. Nežna pravljica za najmlajše s prepletom močnih čustev in bogato domišljijo slika zgodbo o žabcu Jerku, ki ga plaši nenavaden zvok pod njegovo posteljo. Njegov oče ga skuša pomiriti, da se mu vse samo zdi in se mu zato ni treba ničesar bati, dokler se sam ne uleže na posteljo in zasliši skrivnostni škrt škrt kra čof.

Med spremljanjem zgodbe o nočnih strahovih malega žabca, je tudi otroke malce strah. Poistovetijo se z glavnim junakom in skupaj iščejo rešitev ter tolažbo, na ta način pa rešujejo svoje napetosti in težave. Gledališka predstava tako postane prostor, v katerega otroci vstopijo in ugotovijo, da ni tako hudo, če si majhen in boječ.

V predstavi igrajo Brane Vižintin, Aja Kobe in Klara Kastelec k.g. Likovna podoba, scenografija in kostumografija predstave je delo Barbare Stupica, avtor in izvajalec glasbe je Blaž Celarec.

Široko odprta vrata med domišljijo in realnostjo

Opus ilustratorke Kitty Crowther obsega več kot 40 knjig, ki so prevedene v 20 jezikov. Ko so ji leta 2010 podelili prestižno svetovno nagrado za otroško literaturo Astrid Lindgren, so o njej zapisali, da so v njenem svetu vrata med domišljijo in realnostjo široko odprta. Slovenski bralci so se z njenimi zgodbami prvič srečali leta 2012 prav s slikanico Škrt škrt kra čof!

M. K.