Kevin Mitnick velja za enega najslavnejših hekerjev. Pred devetimi leti je v Novi Gorici predaval na konferenci Infosek, osrednjem dogodku v Sloveniji za informacijsko varnost. Je tudi avtor knjig The Art of Deception in The Art of Intrusion, zaradi vdiranja v računalniške sisteme pa je v preteklosti nekaj časa preživel v zaporu. Foto: EPA