Kino Bežigrad odpira prvi "drive-in" kino v Sloveniji

Dogajanje bo prilagojeno vsem generacijam

11. april 2018 ob 17:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

V številnih romantičnih filmih se zmenki začnejo z ogledom stare filmske klasike v kinu na prostem. Odslej pa se bomo lahko tako razvajali tudi v slovenski prestolnici, saj na parkirišče Centra Interspar Vič prihaja prvi kino drive-in pri nas.

Pred tremi leti se je v Ljubljano najprej vrnil Kino Bežigrad, ki so ga pogrešali in nestrpno čakali številni Ljubljančani.

Čeprav je ekipa Kina Bežigrad z vrnitvijo izgubljenega mestnega kina izpolnila vsa pričakovanja filmoljubov, pa člani ekipe svoje projekte nadaljujejo.

Kino bo prejel do 70 osebnih vozil

Odločili so se namreč, da organizirajo prvi kino drive-in v Sloveniji. Njegovo glavno prizorišče bo parkirišče Centra Interspar Vič, sprejelo pa bo približno 70 osebnih vozil.

V svojevrstni atrakciji bodo obiskovalci lahko uživali od maja do vključno septembra letos, projekcije pa bodo vsak teden od četrtka do nedelje.

Drive-in Kino Bežigrad bo v svoji organizaciji sledil vzoru ameriških kinov drive-in iz 60. let. Medtem ko si bodo obiskovalci film lahko ogledali iz udobja in zasebnosti lastnega avtomobila, bodo organizatorji poskrbeli tudi za to, da obiskovalci ne bodo lačni in žejni.

Obljubljajo pa tudi, da bodo, kot se za ameriško navdihnjen kino spodobi, uslužbenci med delom kotalkali.

Pester program

Dogajanje bo prilagojeno vsem generacijam, saj bodo pester program sestavljale tako največje aktualne uspešnice kot tudi večne filmske klasike, ki se bodo za vse ljubitelje vrtele v nedeljo zvečer.

K. Ši.